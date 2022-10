Amici 2022 ed.22/ Anticipazioni e diretta streaming 16 ottobre: Loredana Bertè e Tananai ospiti

Amici 2022, anticipazioni puntata 16 ottobre: Loredana Bertè e Jacopo Tussi ospiti

Nuovo appuntamento oggi 16 ottobre 2022 con Amici 22. Maria De Filippi conduce una nuova puntata pronta a regalare al pubblico sfide, classifiche e scontri nello studio di Canale 5. Gli allievi tornano a mettersi alla prova di fronte ai professori di ballo e di canto ma anche a professionisti esterni. Alle cattedre troviamo come sempre Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa per il canto, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per il ballo.

Anche in questa nuova puntata di Amici 2022 non mancheranno graditi ospiti. Le anticipazioni ci svelano che a giudicare gli allievi di canto e stilare la nuova classifica sarà Loredana Bertè. Anche per il ballo non mancherà un nuovo confronto tra gli allievi della scuola di Amici 22 che sarà questa volta giudicato dal ballerino Jacopo Tussi. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il primo posto e chi invece sarà a rischio eliminazione?

Amici 22, nuove classifiche e la decisione di Raimondo Todaro su Asia

Non mancheranno momenti più leggeri, in particolare Maria De Filippi ospiterà in studio Tananai che si esibirà di fronte agli allievi e al pubblico nel suo ultimo singolo. Spazio poi all’attesa decisione di Raimondo Todaro sulla sua allieva Asia. La settimana scorsa il prof ha deciso di far entrare nella scuola la ballerina Claudia Bentrovato e darle una settimana per capire se all’altezza di prendere il banco.

In questo caso prenderebbe il posto di Asia che dovrà dunque abbandonare la scuola definitivamente. Le anticipazioni della registrazione (che potete leggere qui in tutti i dettagli) ci svelano però che in studio ci sarà un colpo di scena e che Raimondo verrà poi aspramente criticato dai suoi colleghi Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Quale sarà dunque la sua decisione?

Amici 2022, diretta streaming: Claudia entrerà nella scuola?

Non mancheranno poi esibizioni per i compiti speciali che i professori hanno assegnato ad alcuni allievi e sfide con elementi esterni. Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Cricca, Ndg, Niveo, Piccolo G, Wax, Andre, Federica e Tommy Dali per il canto; Asia, Gianmarco, Ludovica, Maddalena, Mattia, Megan, Samuel, Ramon, Rita e Samu per il ballo. A loro potrebbe presto aggiungersi la ballerina Claudia.

Ricordiamo che è possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.

