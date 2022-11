Amici 2022, ed.22/ Anticipazioni e diretta streaming 27 novembre: Irama ospite, provvedimento disciplinare

Amici 2022, anticipazioni puntata 27 novembre: Irama e Malgioglio ospiti

Oggi, domenica 27 novembre 2022, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 22. Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent di Canale 5 che ha in serbo per gli allievi sorprese amare. In studio anche i prof di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo – e di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – ma anche professionisti del settore pronti a giudicare la classe.

Quali sono gli ospiti di questa nuova puntata di Amici 2022? Le anticipazioni ci svelano che l’ospite musicale di oggi è Irama, che presenta in studio il suo nuovo singolo. Sarà però proprio Irama, al fianco di Cristiano Malgioglio che torna ospite in studio, a giudicare i cantanti in una gara che sarà però complicata da un provvedimenti disciplinare.

Amici 2022: gara di ballo e canto e provvedimento disciplinare

La nuova puntata di Amici 2022 sarà particolarmente amara per la classe che dovrà fare i conti con l’ennesimo provvedimento disciplinare. Ancora una volta sono le pessime condizioni in cui è lasciata la casetta a far infuriare produzione, professori e questa volta anche Maria De Filippi. Il comportamento degli allievi di ballo e canto avrà pesanti conseguenze, scatenando una serie di sfide immediate oltre che di pesanti rimproveri.

Anche i ballerini dovranno poi affrontare la consueta gara di ballo che, questa settimana, sarà giudicata da Nancy Berti. A rischio per entrambe le classifiche ci saranno però molti più allievi proprio come conseguenza al provvedimento disciplinare causato dall’eccessivo disordine in casetta. (Clicca qui per scoprire in anteprima cosa accadrà agli allievi)

Amici 22, diretta streaming: colpi di scena in studio

Tanti colpi di scena dunque nella nuova puntata di Amici 2022: chi riuscirà a superare le sfide immediate e chi invece dovrà abbandonare la scuola? Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Cricca, Ndg, Niveo, Piccolo G, Wax, Federica, Angelina e Tommy Dali per il canto; Isobel, Gianmarco, Ludovica, Maddalena, Mattia, Megan, Samuel, Ramon, Rita e Samu per il ballo.

Ricordiamo che è possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.

