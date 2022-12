Amici 2022, ed. 22/ Anticipazioni e diretta streaming 4 dicembre: Il Volo ospite e nuovo provvedimento

Amici 2022, anticipazioni puntata 4 dicembre: Il Volo ospite

Oggi, domenica 4 dicembre 2022, va in onda un nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici 22. Ritroviamo Maria De Filippi alla conduzione della nuova puntata del talent di Canale 5, affiancata come sempre dai prof di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo – e di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – ma anche professionisti del settore pronti a giudicare la classe.

Quali sono gli ospiti di questa nuova puntata di Amici 2022? Le anticipazioni ci svelano che oggi in studio sarà ospite Il Volo. Il celebre trio si esibirà in un brano natalizio, poi rimarrà per giudicare la nuova gara di canto che questa volta ha in palio un premio molto importante. Il primo classificato di questa gara canora potrà infatti esibirsi durante il consueto Concerto di Capodanno in onda su Canale 5.

Amici 2022: gara di ballo con Anbeta ed ennesimo provvedimento disciplinare

La stessa opportunità verrà però data anche ai ballerini di Amici 22. La gara di ballo sarà giudicata da Anbeta Toromani, che torna dunque ospite in studio. Anche il primo classificato di questa gara potrà esibirsi durante il concerto di Capodanno di Canale 5. Una grande opportunità per i ragazzi, ma chi saprà aggiudicarsela? (Clicca qui se vuoi scoprirlo in anteprima!)

Si tornerà poi a parlare del provvedimento disciplinare che ha infiammato gli animi per tutta la settimana nella casetta di Amici 2022 e scopriremo che a quello si aggiunge un altro provvedimento, stavolta solo per alcuni cantanti. L’ira dei professori si trasformerà in numerose sfide immediate per i ragazzi colpevoli oltre che in nuovi rimproveri in diretta.

Amici 22, diretta streaming: nuovi eliminati?

Tanti colpi di scena dunque nella nuova puntata di Amici 2022: ci saranno eliminati o tutti rimarranno nella scuola? Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Cricca, Ndg, Niveo, Piccolo G, Wax, Federica, Angelina e Tommy Dali per il canto; Isobel, Gianmarco, Ludovica, Maddalena, Mattia, Megan, Samuel, Ramon, Rita e Samu per il ballo.

Ricordiamo che è possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.

