Amici 2022 ed.22/ Anticipazioni e diretta streaming 9 ottobre: nuove sfide, Giorgia e Sangiovanni ospiti

Amici 2022, anticipazioni puntata 9 ottobre: Sangiovanni e Diana Del Bufalo ospiti

Oggi 9 ottobre 2022 torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 22. Maria De Filippi conduce una puntata ancora una volta ricca di sfide ma anche di contrasti in studio tra i professori. Gli allievi tornano a mettersi alla prova con classifice stilate da giudici esterni ma anche da compiti speciali richiesti da professori non propri, che hanno dubbi sulle loro abilità. Alle cattedre troviamo come sempre Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa per il canto, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per il ballo.

Tanti ospiti in questa nuova puntata di Amici 2022. C’è il ritorno di due ex del talent, si tratta di Diana Del Bufalo, in studio per promuovere il musical Sette spose per sette fratelli che la vede protagonista e girerà presto tutta l’Italia, e di Sangiovanni che presenta in studio il suo nuovo singolo ‘Fluo’.

Sarà poi tempo di nuove classifiche per gli allievi di Amici 22. Partendo da quella di canto sarà Giorgia ad assegnare i voti e a stilare la classifica. L’ultimo di questa sarà a rischio eliminazione. Stessa cosa per il ballo che vedrà questa volta a giudicare gli allievi Little Phil. Prima però i ragazzi dovranno fare i conti con un nuovo provvedimento disciplinare: cos’è accaduto questa volta? (Clicca qui per tutte le anticipazioni dettagliate della puntata)

Non mancheranno poi discussioni in studio, soprattutto tra gli insegnati di ballo. La maestra Celentano dovrà fare i conti con le critiche di Emanuel Lo per la sua allieva Rita e con Todaro per i dubbi su Asia. Ma si solleverà anche una nuova polemica legata a Ludovica, la ballerina di Emanuel Lo, quando la maestra mostrerà della foto della ragazza.

Non mancheranno infine sfide con elementi esterni alla scuola che aspirano a diventare allievi di Amici 22. In particolare Gianmarco dovrà sostenere la sfida con Claudia: chi vincerà? Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Cricca, Ndg, Niveo, Piccolo G, Wax, Andre, Federica e Tommy Dali per il canto; Asia, Gianmarco, Ludovica, Maddalena, Mattia, Megan, Samuel, Ramon, Rita e Samu per il ballo.

Ricordiamo che è possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.

