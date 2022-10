Amici 2022, ed.22/ Anticipazioni e diretta streaming: Garrison, Giordana Angi e Tommaso Paradiso ospiti

Amici 2022, anticipazioni puntata 30 ottobre: Giordana Angi ospite

Oggi 30 ottobre 2022 torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 22. Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent di Canale 5 che vedrà gli allievi alle prese con nuove classifiche, sfide e compiti speciali. Gli allievi di Amici 2022 tornano dunque a mettersi alla prova di fronte ai professori di ballo e di canto ma anche a professionisti esterni. Alle cattedre troviamo come sempre Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per il ballo; Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa per il canto.

Amici 22, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si lasciano?/ "Magari, ho sbagliato"

Ma quali sono gli ospiti di questa nuova puntata di Amici 2022? Le anticipazioni ci svelano che l’ospite musicale sarà anche oggi una ex concorrente del talent, Giordana Angi, che si esibirà nel suo nuovo singolo. Maria De Filippi ospiterà inoltre dei professionisti del ballo e del canto che andranno a giudicare gli allievi nelle loro esibizioni.

Amici 2022, Claudia Bentrovato e Wax una coppia?/ Lui le chiede un bacio e...

Amici 22, nuove classifiche: Garrison e Tommaso Paradiso in studio

Partiamo subito dal canto. A giudicare gli allievi di Amici 2022 in questa puntata del 30 ottobre sarà Tommaso Paradiso. A lui il compito di stilare una nuova classifica, il cui ultimo sarà a rischio eliminazione. Per il ballo sarà invece una vecchia conoscenza a giudicare i ragazzi: si tratta di Garrison. L’ex prof di Amici analizzerà le esibizioni di tutti i ballerini della classe e stilerà la sua personale classifica. Anche oggi ci sarà però una prova di improvvisazione di ballo che sarà giudicata da Marcello Sacchetta.

LDA spiazza tutti/ "Ecco chi é il vincitore morale di Amici 21"

Scopriremo inoltre come si sono preparati gli allievi che hanno ricevuto dei compiti speciali dai professori e, soprattutto, sapremo se Asia questa settimana dovrà abbandonare la Amici 22 oppure no. Cosa avrà deciso il pubblico a casa per lei? (Se volete scoprirlo in anticipo cliccate qui!)

Amici 2022, diretta streaming: nuove sfide e coppie nate nella scuola

La nuova puntata di Amici 2022 ci regalerà poi anche qualche momento divertente con alcuni filmati dalla scuola, si parlerà ancora delle coppie che si stanno formando in casetta e scopriremo l’esito delle sfide con elementi esterni alla scuola. Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Cricca, Ndg, Niveo, Piccolo G, Wax, Andre, Federica e Tommy Dali per il canto; Claudia, Gianmarco, Ludovica, Maddalena, Mattia, Megan, Samuel, Ramon, Rita e Samu per il ballo. Infine Asia che ha il banco del pubblico e proprio oggi scopriremo che il televoto lo riconfermerà.

Ricordiamo che è possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA