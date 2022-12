Amici 2022 ed.22: anticipazioni registrazione puntata 11 dicembre/ LDA e Albe ospiti?

Amici 2022, diretta e anticipazioni delle registrazioni della puntata 11 dicembre 2022: si infiamma la polemica su LDA e Albe ospiti richiesti ad Amici 22

I telespettatori di Canale 5 sono in trepidante attesa di scoprire se, tra le novità della nuova puntata di Amici 2022 (Amici 22), Lda e Albe siamo ospiti in studio, al talent che li ha visti nascere. L’attesa puntata domenicale, la cui messa in onda é prevista dalle 14:00 ale 16:00 circa l’11 dicembre 2022, vede tenersi le registrazioni in data odierna 5 dicembre, e quindi in netto anticipo rispetto ai tempi previsti per consuetudine, dal momento che si avvicina la ricorrenza festiva dell’8 dicembre, il giorno dell’Immacolata concezione. La puntata si registra all’indomani dei festeggiamenti per il compleanno di Maria De Filippi, che é ricorso lo scorso 5 dicembre e ha visto tra i volti delle varie edizioni di Amici molti, tra cui l’insegnante di canto Rudy Zerbi e l’ex allieva, al talent, Emma Marrone, destinare via social dei messaggi di auguri alla festeggiata Queen di ascolti TV di casa Mediaset.

Nelle ore segnate dall’attesa generale delle riprese e le annesse anticipazioni TV fornite da Superguidatv e Amici news, intanto, cresce la curiosità dei telespettatori attivi nel web, soprattutto rispetto ai nomi degli ospiti attesi nello studio del talent. Da giorni gli internauti contestano l’assenza degli ex Amici 21, LDA e Albe, dalla line-up degli ospiti ad Amici 2022 (Amici 22), chiedendosi peraltro i motivi del non ritorno in studio al talent degli ex allievi. Questo, soprattutto dal momento che il duo di Amici 21 ha da poco rilasciato il nuovo singolo, Cado, che tra gli altri traguardi ora si impone tra i brani più ascoltati in streaming su Spotify Italia, tra i più rappresentativi della playlist, Generazione zeta. Ma non solo. É di questi giorni, inoltre, la conferma della promozione di LDA tra i primi 22 Big a Sanremo 2023. Motivi imprescindibili a detta dei telespettatori, per i quali LDA e Albe meritano un’ospitata promozionale al talent che li vedeva sbocciare e crescere lo scorso anno, facendoli imporre come il primo e il secondo della classe canto per ascolti e ascoltatori in streaming su Spotify Italia, tra gli altri traguardi. E non solo. LDA si imponeva, di lì a poco, anche come il primo allievo cantautore nella storia di Amici a raggiungere il disco d’oro e il disco di platino FIMI con un singolo, Quello che fa male. E tra le certificazioni di LDA seguiva anche il primo disco d’oro per Albe, conseguito con il singolo Millevoci. E mentre Albe, sotto l’albero del Santo Natale 2022 in arrivo, sogna il platino con Cado, che lo vede protagonista a prima firma con LDA, arriva la replica alla polemica che taccia Amici 22 di Maria De Filippi di aver abbandonato a se stessi nel mondo dell’industria musicale, il bresciano e il collega cantautore di Napoli nonché figlio di Gigi D’Alessio.

Dardust é atteso tra i ritorni ad Amici 2022: chi é giudice di Amici 22?

In un intervento radiofonico, nel mezzo della promozione di Cado, Albe e LDA tentano così di spegnere la fiamma della polemica web sulla loro mancata ospitata ad Amici 2022, dopo le ospitate degli altri Amici 21, Alex Wyse e Luigi Strangis, arruolati dalla casa discografica 21CO nata in seno al talent: “Ospiti già programmati. Da Amici ci dicono ‘Se ci sarà spazio e tempo, volentieri’”, dichiara l’esponente della Warner, Albe. Ma in che rapporti é Maria De Filippi con il duo assente ad Amici 2022? A parlare é anche LDA, voce di Sony Music Italy: “Quando sai che una donna é impegnata…eviti di chiamarla, figurati se lei pensa a LDA, noi”. Che sulla scia del loro successo il duo di Amici 21 possa scoprirsi ospite alla nuova puntata di Amici 22? Per la quota nuovi ospiti in studio, é inoltre gettonata anche Emma Marrone, la quale é reduce dalla news del rilascio del singolo e il documentario Sbagliata ascendente Leone.

La nuova puntata di Amici 2022 chiama, poi, i concorrenti, cantanti e ballerini, ad esibirsi per le classifiche da sfilarsi sulle gare delle categorie di studio, canto e ballo. Chi coprirà il ruolo di giudice, tra gli ospiti di Amici 2022?

Particolarmente atteso é il ritorno in studio di Dardust: il producer, che ha indetto una gara special creativa, a suon di bit, e, tra i cantautori del talent, é chiamato ad eleggere un vincitore.











