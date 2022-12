Amici 2022 ed.22/ Diretta e anticipazioni 11 dicembre 2022: Isobel sorprende Garrison

Amici 2022, le anticipazioni TV della puntata dell’11 dicembre 2022: Emma Marrone tra gli ospiti in studio ad Amici 22 e…

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 (Amici 22) di Maria De Filippi, con la puntata domenicale datata 11 dicembre 2022, che tra le novità vede Emma Marrone segnare il ritorno al talent. L’ex Amici 9 di Maria De Filippi, reduce dal rilascio del nuovo singolo Sbagliata ascendente Leone, é attesa al centro studio nelle vesti di ospite ad Amici 22 per coprire il ruolo di giudice della gara cover di canto insieme a Rebecca della radio. Ospiti in qualità di giudici della gara di ballo, invece, sempre stando alle anticipazioni TV della puntata di Superguida TV e Amici news, sono invece Veronica Peparini, Garrison Rochelle, Kledi Kadiu. Sulla scia delle rinnovate gare di ballo e canto, che chiamano i concorrenti ballerini e cantanti di Amici 22 a contendersi dei premi, nel mezzo del rischio eliminazione dal talent, si registra l’ospitata in studio dell’ospite speciale Achille Lauro.

Ludovica Grimaldi é l’eliminata da Amici 2022

A sorpresa per il pubblico, la puntata domenicale decreta l’eliminazione dal talent di Amici 2022 della ballerina modern, Ludovica Grimaldi, per il volere del suo stesso insegnante di ballo ad Amici 22, Emanuel Lo. Ma non é tutto. Per la quota gara ballo, se Kledi Kadiu rimane sorpreso dal talento nel ballo mostrato dal concorrente latinista Mattia Zenzola, Garrison Rochelle si palesa folgorato dalla new-entry allieva ballerina nella scuola di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear. A detta dell’ex insegnante di ballo di Amici e giudice, l’australiana rappresenta il modo impeccabile di essere un animale come performer della danza, onstage.

Nel frattempo, si infiamma la polemica web sollevatasi sul talent rispetto alla mancata ospitata TV al talent degli ex Amici 21, LDA e Albe. Lda, intanto, per la gioia dei fan, festeggia la notizia della sua confermata promozione tra i primi 22 Big di Sanremo 2023.

