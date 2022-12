Amici 2022, ed.22/ Diretta streaming e anticipazioni 18 dicembre: Stash, Enrico Nigiotti e Annalisa ospiti

Amici 2022, anticipazioni puntata 18 dicembre: nuova gara di ballo e canto con super premio

Oggi, domenica 17 dicembre 2022, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 22. Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent di Canale 5 che è di fatto l’ultima di quest’anno. Il pomeridiano di Amici va infatti in pausa natalizia e tornerà in onda a gennaio. Gli allievi di Amici 2022 tornano dunque a mettersi alla prova di fronte ai professori di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo – e di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – ma anche al cospetto di professionisti del settore.

Amici 2022, al via la sfida super cover/ Angelina Mango in pole, la classifica canto

Quali sono gli ospiti di questa nuova puntata di Amici 2022? Le anticipazioni ci svelano che a giudicare la gara di canto saranno Stash, Enrico Nigiotti e Annalisa. Quella di ballo invece sarà giudicata da Fabrizio Mionetti. Anche questa volta grande premio in ballo per i primi classificati: un’esibizione durante il concerto di Elisa all’Auditorium Parco della Musica il 28 e 29 dicembre.

Amici 2022, super sfida per il premio Elisa/ Isobel in testa: la classifica di ballo

Amici 2022: Niveo ancora a rischio eliminazione?

La puntata di Amici 2022 di oggi vedrà dunque cantanti e ballerini nuovamente alla prova di fronte a professionisti del settore. Una sfida d’altronde sempre più sentita visto che ci avviciniamo sempre più al serale. Il giudizio dei professori si fa sempre più critico e pone nel mirino gli ultimi classificati. A rischio c’è in modo particolare Niveo, che Rudy Zerbi avrebbe voluto eliminare direttamente visti i suoi numerosi ultimi posti in classifica. Il ragazzo è stato però salvato dalla sua coach Lorella Cuccarini che ha deciso di dargli un’ultima chance.

Amici 22, sfida stream Generazione zeta/ Niveo in pole, LDA & Albe persiste in Top10

Purtroppo per Niveo sono in arrivo altre brutte notizie che lo pongono sempre più a rischio eliminazione (Scopri qui perché). Sta di fatto che Zerbi è comunque alla ricerca di un allievo valido per sfidarlo e prendere il suo posto.

Amici 22, diretta streaming: nuovi ingressi nella scuola

Le sorprese per i ragazzi di Amici 22 non finiranno qui. Scopriremo che alcuni professori hanno scelto dei nuovi allievi che entreranno nella scuola qualche settimana per prova. Alla fine di una valutazione decideranno se tenerli e eliminare alcuni allievi della rispettiva squadra. Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Cricca, Ndg, Angelina, Niveo, Piccolo G, Wax, Ascanio, Federica e Tommy Dali per il canto; Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan, Samuel, Ramon, Rita e Samu per il ballo.

Ricordiamo che è possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA