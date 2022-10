Amici 2022, Emanuel Lo difende Ludovica dalla Celentano/ “La metti a disagio con il suo corpo”

Emanuel Lo si scontra con Alessandra Celentano e difende la sua allieva di Amici 2022

A quanto pare, a litigare con la severissima Alessandra Celentano si aggiunge anche il nuovo maestro di ballo Emanuel Lo. L’insegnate ha preso le difese della sua allieva Ludovica Grimaldi, costretta dalla maestra ad eseguire un ballo che metta in risalto la sua fisicità con intimo di pizzo.

La Celentano ha fatto fare la dimostrazione della coreografia alla professionista Francesca, e l’allieva, come riporta DiPiùtv, dichiara: “Mi dispiacerebbe se poi la resa di come ballo venisse oscurata perchè non ho il fisico di Francesca“. Ludovica ha il complesso del lato b e non si sente a suo agio nel mostrare il suo corpo. A quel punto l’allieva di Amici 2022 non ha dovuto fare l’esibizione anche grazie all’intervento di Emanuel Lo che, rivolgendosi all’insegnate di classico, dichiara: “Se la maestra Celentano ti vuole mettere alla prova, per me va bene, ma certe esibizioni sono passi da modella non da ballerina. Lei vuole metterti a disagio con il tuo corpo. Per me non la devi fare”. Ad appoggiare l’insegnate di hip hop anche Lorella Cuccarini che ha definito “esagerata” l’esibizione richiesta dalla Celentano.

Emanuel Lo, a difendere Ludovica anche Alice Cimoroni: “Una ragazza meravigliosa”

Emanuel Lo ha difeso la sua allieva Ludovica, ma ad intervenire sulla questione c’è anche la ballerina Alice Cimoroni che ha cresciuto artisticamente l’allieva prima di Amici 2022.

Ai microfoni di DiPiùtv, la ballerina dichiara: “Vede tutti i ballerini devono essere pronti ad indossare ogni tipo di costume. Ma in quel contesto, davanti a milioni di persone, chiedere a Ludovica di mostrarsi in così l’ho trovato esagerato. Parliamoci chiaro, tutti si sarebbero soffermati sulla sua fisicità, ma non sulle sue capacità“. Poi sull’allieva aggiunge: “Ludovica è una persona meravigliosa, ma il suo punto debole è sempre stato il lato b che considera un po’ grande per i canoni classici“.

