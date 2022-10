Amici 2022, Emanuel Lo sfida Rita e lei svela la sua malattia/ Cos’é la discalculia

Amici 2022, Rita Danza fa una rivelazione choc: sfida e compito sospesi per la ballerina

Come un fulmine a ciel nuvoloso é giunta per i telespettatori del daytime di Amici 22 di Maria De Filippi datato 20 febbraio 2022, la rivelazione choc di Rita Danza al secolo Rita Pompili della sua malattia o meglio la condizione di disagio che vive, per diversi disturbi da cui é affetta. Dopo aver ricevuto un compito dalla sua stessa insegnante Alessandra Celentano, giunge per lei al rinnovato daytime di Amici 2022 l’ennesima comunicazione di sfida, da parte dell’insegnante Emanuel Lo, per un motivo che é sempre lo stesso. La mancanza di espressività che si riscontra nelle performance della ballerina. Ma all’ennesima messa in discussione della ballerina di Amici 2022, la conduttrice del talent Maria De Filippi ha invitato Rita Danza a fare luce sulla condizione che lei vive all’ordine del giorno, che non le consente di tenere il conteggio mnemonico dei passi di danza e al contempo lasciarsi andare all’espressività nelle sue performance. Una condizione alle prese con la dislessia, la discalculia e la disgrafia, che non permette alla ballerina di viversi con facilità e come vorrebbe il suo percorso di studio nella danza intrapreso ad Amici 22, risultando ai più monoespressiva sul palco, nonostante il buon livello di tecnica nel ballo raggiunto con anni di studio.

“Lo sai, sì che lo sai”, invita così Rita ad aprirsi sulla sua condizione di disturbi che la limitano, “È una cosa che avresti dovuto dire prima, a voce alta. Spiegandolo. Non ti devi minimamente vergognare, anzi deve essere quasi come una medaglia che ti metti perché stai cercando di superarla. Però andava detto, andava spiegato”. Insieme alla conduttrice di Amici 2022, quindi, Rita Danza ha fatto luce sui disturbi da cui é affetta, la discalculia, la disgrafia e la dislessia, che lei non avrebbe voluto rivelare vedendola come una giustificazione alle sue mancanze di espressività nella danza. La ballerina allieva di Amici 2022 ha anche difficoltà a mantenere la concentrazione.

La rivelazione della ballerina é emozionante e in un abbraccio circolare del resto della classe a Rita, la ballerina esplode in lacrime. “Perché non me lo hai detto? Io mi sento anche in colpa, se lo avessi saputo non ti avrei detto le cose che ho detto. Non ti avrei preso così”, é la pronta replica della mentore della giovane, in sede di convocazione della maestra con Rita Danza. La maestra, intanto, chiede la sospensione sia per il suo compito che per la sfida di Emanuel Lo contro una sfidante esterna stabiliti per la ballerina, preferendo un percorso alternativo di studio che sia al caso di Rita Danza.

Ma cosa sono i disturbi della condizione che vive Rita Danza?

Rita Danza soffre di una condizione complessa: di cosa si tratta

La discalculia é il disturbo meno conosciuto dei tre. Si tratta della difficoltà nel riconoscere i numeri, ma chi ne soffre è anche lento nelle operazioni di calcolo e fa confusione nel ricordare le cifre in ordine. La dislessia incide sulla capacità di leggere e scrivere in modo corretto e quindi fluente. La disgrafia è una condizione di disturbo dell’apprendimento e interessa la scrittura di parole e numeri. La disgrafia risulta così disordinata, illegibile o poco chiara. Coinvolge i processi di realizzazione grafica unitamente a una serie di abilità che mancando portano a una serie di difficoltà nell’apprendimento.











