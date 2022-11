Amici 2022, fuori i singoli NDG, Tommy Dali e Wax/ Esplode la polemica: c’entra Aaron

Amici 2022 di Maria De Filippi: Ndg, Wax e Tommy Dalì verso il nuovo debutto in musica: é polemica su Aaron Cenere

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, la pagina Instagram del talent fa luce sulla data del rilascio dei nuovi singoli di Tommy Dalì, Ndg e Wax, scatenando la polemica web su Aaron Cenere. I primi tre artisti, rispettivamente allievi ad Amici 2022 di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, sono pronti per la pubblicazione dei loro inediti, che al momento del rilascio diventano in automatico i primi singoli di debutto nell’industria musicale per i summenzionati, mentre loro concorrono al celebre talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Così come rende pubblico nella descrizione del post del rilascio dei nuovi singoli la pagina Instagram di Amici 2022 di Maria De Filippi, l’uscita di Male, Turista per sempre e Fuori, i singoli rispettivi di Tommy Dali, Wax e Ndg, é prevista per la mezzanotte a cavallo tra il 7 e l’8 novembre 2022. Su tutti i digital-store é intanto possibile usufruire dei singoli in questione, mentre é disponibile online la possibilità di ricorrere al pre-save delle canzoni appena annunciate dell’era Amici 2022, che i giovani cantautori del momento hanno a più riprese presentato al talent show, soprattutto nel corso degli ultimi appuntamenti domenicali. Questo, mentre c’é chi tra i telespettatori del talent si chiede come mai Aaron Cenere di Amici 2022 non abbia ancora rilasciato il suo inedito presentato al talent.

La reazione web al rilascio dei primi singoli di Amici 2022

Chiaramente, con il preannunciato rilascio dei primi tre singoli, sarà molto presto possibile decretare i primi risultati di ascolti in streaming su Spotify dei brani a breve in circolo, per una classifica provvisoria tra Tommy Dalì, Ndg e Wax , che si preparano in queste ore per il tanto atteso debutto musicale a grande richiesta e per la gioia dei loro fedeli supporter. Nel frattempo, l’annuncio social di queste ore desta tra le reazioni web più disparate: “Scusate, ma perché Universale di Aaron ancora non esce?”, “l’inedito di Ndg é quello che preferisco tra i tre”, “Scusate ma l’inedito di Aaron? É stato il primo a vincere la gara degli inediti”, si legge in particolare tra i commenti social più aggreganti in reazione alle novità musicali di Amici 2022. Commenti che perlopiù contestano il mancato rilascio dell’inedito dell’altro concorrente del talent, Aaron Cenere.

DA STASERA A MEZZANOTTE gli inediti di NDG, Tommy Dali e Wax saranno disponibili su tutti i digital store, pre-salvali ora ⬇ #Amici22

– NDG “Fuori” ➡ https://t.co/ubFHFwVhT4

– Tommy Dali “Male” ➡ https://t.co/Cynpqco5d1

– Wax “Turista per sempre” ➡ https://t.co/ZNUCEwSkJs pic.twitter.com/LqVhMlWQd0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 7, 2022

