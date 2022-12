Amici 2022, Gianmarco Petrelli: arriva il verdetto Celentano sulla sfida/ Eliminato?

Amici 2022 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli rischia l’eliminazione? La comunicazione di Alessandra Celentano

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli riceve la comunicazione del provvedimento stabilito da Alessandra Celentano. Per effetto della questione pulizie rimasta irrisolta, che vede Gianmarco Petrelli indicato tra i responsabili della querelle- nella classe dei concorrenti di Amici 2022- il ballerino modern riceve la perentoria decisione finale della mentore. La nipote del Molleggiato Adriano Celentano, nel dettaglio, al confronto in sala prove con il pupillo gli comunica di aver invalidato la sfida congelatagli alla scorsa puntata domenicale del talent, che la chiamava a dare un sì o no alla conferma del banco per il pupillo. Questo, al fine di aprire una nuova sfida -come provvedimento disciplinare per il suo stesso allievo- che sia giudicata da un giudice esterno e non da lei in quanto giudice interno. “Allora Gianmarco, la sfida che hai fatto in puntata ho deciso in invalidarla -dichiara la maestra, chiarendo di voler indire come punizione una sfida a rischio eliminazione che sia giudicata da un commissario esterno, per zittire qualsivoglia polemica sul nascere- perché si tratta di una punizione e non voglio che nessuno possa pensare che io faccia favoritismi ai miei allievi”.

Alessandra Celentano, "zitella" perché single da 13 anni?/ "Vivo serena, senza paura"

Gianmarco Petrelli chiarisce la sua posizione ad Amici 2022

Dal suo canto, il ballerino modern tiene intanto a chiarire la sua posizione a fronte dell’accusa di mancata partecipazione ai turni di pulizie, nella scuola di Amici 2022: ” io non credo di essere quelle persone”. A fargli eco é la mentore, secondo cui Gianmarco Petrelli pagherebbe anche per altri, quando la responsabilità del cattivo stato di igiene in cui versa la scuola sarebbe da estendersi a tutta la classe di concorrenti e non ai soli accusati dal gruppo: “Purtroppo tu paghi per tutti e anche questo é un insegnamento… voglio che chi ha ragione si faccia valere con chi non é nella ragione”. Insomma, per Gianmarco Petrelli, dinanzi all’occhio pubblico, quindi, la sfida rappresenterebbe una punizione esemplare, anche se a pagare sarebbe non proprio giustamente il ballerino modern. Che Gianmarco Petrelli rischi l’eliminazione dal talent?

Amici 22: Kledi Kadiu premia Rita Danza/ Emanuel Lo sfida Ramon Agnelli

La maestra Celentano ha congelato la sfida e per Gianmarco è arrivato il momento di scoprire la decisione della sua insegnante! #Amici22 pic.twitter.com/snuYXVgYuM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 2, 2022

LEGGI ANCHE:

Amici 2022, Ludovica Marchese va in crisi, eliminata?/ "Compito non superato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA