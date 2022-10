Amici 2022, Gianmarco ultimo in classifica/ Eliminato? Il verdetto della Celentano

Amici 22 di Maria De Filippi, Gianmarco affronta la sfida di sbarramento

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 18 ottobre 2022, che tra le novità vede Gianmarco Petrelli a rischio eliminazione. Giunto ultimo nella classifica della gara di ballo alla puntata di domenica 16 ottobre (che ha visto Asia perdere la sfida), Gianmarco viene chiamato al centro studio per esibirsi al cospetto del giudizio della sua mentore, Alessandra Celentano, la quale deciderà le sorti dell’allievo promosso ad Amici 2022 in presenza del collega avverso Raimondo Todaro. Il ballerino modern merita di restare nella scuola di Maria De Filippi?

Amici 2022, Zerbi dà l'ultimatum a Piccolo G/ "Lavora sul talento, senza trucco"

Al termine dell’esibizione di Gianmarco, Alessandra Celentano si scontra proprio con il collega insegnante di ballo Raimondo Todaro, secondo cui il suo pupillo non ha avuto un percorso evolutivo nella scuola di Amici 2022: “Gianmarco é uguale a quando é entrato nella scuola. Siccome la maestra mi riempie sempre la testa di parole su tecnica e versatilità mi dico che il discorso non regge nel caso di Gianmarco”. Per Todaro, quindi, Gianmarco Petrelli non merita il banco ad Amici 22, sia dal punto di vista della tecnica nella categoria di appartenenza l, ovvero il moderno, che in fatto di versatilità, dal modern agli altri stili di danza.

Amici 2022, aperto televoto sul banco del pubblico/ Asia eliminata, resta in gara?

Raimondo Todaro taccia Alessandra Celentano di incompetenza

Per Raimondo Todaro quella che Alessandra Celentano ha assegnato a Raimondo Todaro non é da ritenersi neanche una coreografia, quindi in aggiunta il maestro taccerebbe la maestra di essere incompetente nel modern in quanto insegnante di danza classica. Tuttavia, Alessandra Celentano mira a far diventare Gianmarco un danzatore completo, che possa prestarsi oltre che al proprio stile anche alle contaminazioni nella danza di altri generi. E a farle eco, é lo stesso ballerino modern, che in replica alle critiche di Raimondo Todaro così chiarisce la sua posizione: “Mi auspico di poter ballare anche latino, classico ed altri stili, molto presto”. Che l’esito del verdetto della sfida di sbarramento sia l’eliminazione ad Amici 22 per Gianmarco Petrelli? La guerra tra i due professori di danza, intanto, prosegue…

LEGGI ANCHE:

Amici 2022: Niveo in sfida, eliminato?/ Cuccarini attacca Zerbi: "Respingo le accuse"

© RIPRODUZIONE RISERVATA