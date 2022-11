Amici 2022, guerra tra Celentano e Todaro su Samuel / “Vuoi attribuirmi malafede”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano fa un plauso a Samuel Antinelli: al via lo scontro con Raimondo Todaro

Prosegue il rinnovato daytime di Amici 2022 di Maria De Filippi, con l’episodio datato 7 novembre 2022, che vede Alessandra Celentano e Raimondo Todaro al centro di una nuova polemica sollevatasi al talent sull’allievo di quest’ultimo, Samuel Antinelli. L’allievo in quanto minorenne può sostenere un totale di ore tra lezioni e prove di danze limitato, rispetto agli altri allievi concorrenti di Amici 2022, da qui quindi nasce la scelta recente di Alessandra Celentano di sottoporre il giovane ad un compito di danza classica, una coreografia che a detta della maestra vuole essere un invito destinato al ballerino a studiare la tecnica della danza classica seppur da rappresentante di hip hop ad Amici 2022. A margine dell’assegnazione che Samuel non avrebbe eseguito in modo sufficientemente bene, la maestra si dice però felice della crescita dell’allievo di Raimondo Todaro riscontrata attraverso la sua messa in discussione. Pare che il giovane abbia compreso che le critiche e le prove vadano metabolizzate come un’occasione volta alla crescita e non come una situazione di rischio. Ma di tutt’altro avviso si dichiara, invece, Raimondo Todaro, che quindi attacca la maestra sentendo il suo team minacciato dall’avanzata della nipote del Molleggiato Adriano Celentano: “Questo compito per lui lo ritenevi giusto? Glielo hai dato sapendo che non lo avrebbe fatto bene?”.

Alessandra Celentano replica all’attacco di Raimondo Todaro ad Amici 2022, su Samuel Antinelli

Ma la maestra rivendica l’importanza della sua assegnazione: “Samuel ha bisogno di lavorare in classico. É minorenne e non può fare ore in piú… tu devi dire per forza che io non sono in buona fede”. Insomma, il compito per Alessandra Celentano rappresentava un’occasione per Samuel di studiare più ore di classico, dal momento che da minorenne può sostenere un dato totale di ore di studio nella scuola. Tuttavia, Raimondo non vede di buon occhio la condotta assunta dalla collega ad Amici 2022, considerandola una trovata della maestra per mettere a rischio il suo allievo. Nel frattempo il sentiment dei telespettatori via social si divide tra le reazioni web più disparate: “D’accordo con Todaro”, “Ma Todaro critica gli altri, poi fa peggio con gli allievi di altri, vedi Gianmarco…”, si legge tra i commenti social più aggreganti sulla querelle di Amici 2022 in corso.

Punti di vista a confronto tra la maestra Celentano e il maestro Todaro, voi cosa ne pensate? #Amici22 pic.twitter.com/5U6IMYEPLv — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 7, 2022

Chi avrà la meglio, ad Amici 2022?

