Amici 2022: Isobel, Gianmarco e Ramon primi nel ballo/ World of dance li premia..

Amici 2022 di Maria De Filippi, la gara di ballo decreta tre vincitori e una eliminazione

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 (Amici 22) di Maria De Filippi, che vede tra le novità decretarsi i vincitori di un nuovo premio, Isobel Fetiye Kinnear, Gianmarco Petrelli e Ramon Agnelli. Ebbene sì, mentre si fa sempre più vicino l’inizio messa in onda della nuova fase serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, al rinnovato appuntamento TV domenicale, la gara di ballo chiama gli allievi ballerini a sfidarsi a colpi di passi di danza, al cospetto dei giudici esterni Veronica Peparini, Garrison Rochelle e Kledi Kadiu. La gara é aperta per un nuovo concorso, che conferisce ai primi tre classificati ballerini nella classifica dei giudici, la possibilità di prendere parte alla realizzazione di un nuovo progetto in formato video, con una prestigiosa dance company.

In fondo alla classifica stilata dagli accreditati giudici si posiziona Rita Danza che, finisce non a caso in lacrime.

L'eliminata di Amici 2020 tra i talenti di Amici 22 é…

Questo, dal momento che vista la sua ultima posizione in classifica l’insegnante, Alessandra Celentano, chiede alla produzione di assicurarsi che la ballerina non sia ultima nella classifica generale – stilata con le medie dei voti conseguiti dai concorrenti nelle varie gare domenicali- pena l’eliminazione immediata dal talent nel caso in cui lei risulti essere ultima. Tuttavia, in fondo alla classifica finisce Ludovica Grimaldi. Quest’ultima, per il volere di Emanuel Lo, quindi, é costretta a lasciare la scuola di Amici 2022 (Amici 22).

Mentre, dall’alto delle prime tre posizioni nella classifica della gara ballo, si posizionano Isobel Fetiye Kinnear, Ramon Agnelli e Gianmarco Petrelli. Quest’ultimi sono vincitori, quindi, di un importante premio. Prendono parte ad una collaborazione con World of dance Italy, per la realizzazione di un video coreografato, che li vede quindi coprire il ruolo di protagonisti.

