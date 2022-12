Amici 2022: Isobel, Gianmarco, Rita e Ramon al serale?/ Celentano li convoca e…

Amici 2022 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano convoca gli allievi e…

In vista della fase serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano convoca i suoi allievi per anticipare loro la nuova fase di selezione che si preannuncia all’orizzonte, per l’accesso al serale. La nuova convocazione si registra nel daytime di Amici 2022, datato 13 dicembre 2022, occasione in cui Alessandra Celentano fornisce agli allievi ballerini Isobel Fetiye Kinnear, Ramon Agnelli, Rita Danza e Gianmarco Petrelli, lettura di un messaggio della produzione del talent. Secondo la comunicazione, a partire dalla nuova puntata domenicale di Amici 2022 si assisterà ad un rinnovato giro di boa ad alto rischio di eliminazione per cantanti e ballerini allievi al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, dove si riparte da capo, con delle nuove classifiche.

“Come dichiarato dalla maestra, le classifiche rappresentano uno strumento per il giro di boa che porterà i più meritevi al serale. La produzione comunica che dalla nuova puntata si riparte con un giro di boa con le classifiche”, legge quindi Alessandra Celentano del messaggio con mittente la produzione Amici 2022, ai suoi alievi.

Le reazioni di Isobel Fetiye Kinnear, Ramon Agnelli, Gianmarco Petrelli e Rita Danza

Gianmarco Petrelli sembra non essere turbato dalla comunicazione: “Il nostro percorso continua come prima..”. La maestra poi passa a rincuorare gli altri allievi, visibilmente turbati: ” capisco che non sia facile, ma Amici é anche questo”. Insomma, seppur credendo molto nei suoi allievi, Alessandra Celentano fa preavviso in sede di convocazione che non sia certo l’ingresso di Isobel Fetiye Kinnear, Gianmarco Petrelli, Rita Danza e Ramon Agnelli alla fase serale di Amici 2022. Che tra gli allievi della maestra di danza classica, possano esserci i prossimi eliminati dal talent show? Chissà. Nel frattempo, per la quota Amici 21, LDA fa rumore in replica alle critiche di chi lo taccia di raccomandazione a Sanremo 2023.

La maestra Celentano legge ai suoi allievi una comunicazione importantissima da parte della produzione che riguarda tutti gli allievi di ballo!













