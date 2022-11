Amici 2022, LDA e Albe ospiti/ Lo spoiler TV manda i fan in visibilio

Amici 2022 ospita in studio gli ex Amici 21, LDA e Albe: le anticipazioni TV

C’é grande attesa generale, tra i telespettatori, per la registrazione tv della puntata domenicale del 13 novembre 2022 di Amici 2022 di Maria De Filippi, per la preannunciata ospitata al talent di LDA e Albe. Quest’ultimi, protagonisti alla scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi, Amici 21, sono al centro delle nuove anticipazioni TV diramate dai beninformati di spoiler, in particolare la pagina Twitter Gossip TV. Il summenzionato profilo social dà ora annuncio che il duo di cantautori é ospite alla nuova puntata domenicale di Amici 22, le cui registrazioni sono previste per giovedì 10 novembre 2022: “ALBE e LDA – si legge nel messaggio dello spoiler tv-, a meno che non ci siano cambiamenti, saranno ospiti della prossima registrazione”.

LDA e Albe: il nuovo singolo é Cado/ Web in tilt per l'evento a Napoli!

Le reazioni web alla reunion degli ex Amici 21, sul palco di Amici 2022

Un messaggio che intanto via Twitter desta le reazioni dei fan del duo di Amici 21 in visibilio, sulla scia dell’evento promozionale tenutosi a Napoli in vista del rilascio di Cado. Il nuovo singolo in duetto “LDAlbe”, in uscita per la casa discografica che arruola LDA, Columbia Records (Sony Music Italy), é disponibile in digital-store e in radio a partire dalla mezzanotte dell’11 novembre 2022. Così come annunciato in queste ore con i due ritrovati “Amici” che hanno sorpreso i supporter al cinema partenopeo The Space, con la preview del video musicale di Cado, un friendship edit da film sulla loro amicizia nata tra i banchi del talent di Maria De Filippi e una performance live promozionale del duetto che li vede collaborare .

Amici 21, LDA e Albe: il teaser del nuovo singolo Cado é virale/ C'entra Bruno Mars

E, intanto, non si sprecano le reazioni dei fan del duo in visibilio, per la preannunciata ospitata TV di LDA e Albe ad Amici 2022. “Era ora”, si legge tra i commenti social più aggreganti del momento su Twitter, a margine dell’ultimo spoiler TV. E, poi, ancora: “mi metto a piangere… Amici 21 regnerà per sempre… io li amo”, scrive una fan accanitissima.



Nel frattempo, inoltre, spuntano via social anche i racconti intimisti dei fan del duo che hanno potuto incontrare LDA e Albe all’evento al cinema di Napoli. “Premetto che ancora non riesco a metabolizzare l’esperienza vissuta stasera – racconta una fan degli ex Amici 21-. Per alcuni sarà banale ma per me, che aspettavo una cosa del genere da tantissimo, non lo è affatto. Un’esperienza che mi ha dato la conferma di quanto l’umiltà conti nella vita”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA