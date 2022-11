Amici 2022, Ludovica Marchese va in crisi, eliminata?/ “Compito non superato”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Ludovica Marchese finisce in preda ad una crisi: che succede alla ballerina, con il compito?

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 23 novembre 2022 su Canale 5, che vede Ludovica Marchese vivere un momento di crisi. Il motivo alla base della fase di down per Ludovica Marchese? Il compito di Alessandra Celentano, che chiama la giovane ad esibirsi in una mise sexy, audace, con dei leggings neri e attillati in latex non permettono a Ludovica di sentirsi a suo agio sul palco. La ballerina di hip hop, in vista dell’esibizione, quindi, lamenta alla produzione di vedersi prigioniera di una coreografia che non la fa essere se stessa: “Io Ludovica Marchese devo ballare con questi? Non si possono usare altri pantaloni?”. La choreo, eseguita dalla ballerina allieva di Emanuel Lo, delude di fatto sia l’insegnante avversa che il mentore di Ludovica Marchese.

Alessandra Celentano bacchetta e affonda Ludovica Marchese di Amici 2022

“Non puoi fare solo le tue cose con i pantaloni larghi… sarai tu a decidere la tua forma fisica che ti fa stare bene, ma non mi aspettavo che tu facessi così tanto male. I vari blocchi erano adatti a te e non mi aspettavo questo disastro”, é la dura sentenza di Alessandra Celentano, comunicata a Ludovica Marchese.E a fare eco alla tenuta maestra di danza classica é poi, inaspettatamente Emanuel Lo: “C’é un fondo di verità – dichiara il maestro alla pupilla-. Tu questo compito potevi farlo molto meglio e in tanti passaggi potevi mettere Ludovica… diverse cose lei poteva farle bene… si é lasciata schiacciare da questo compito”. Insomma, a quanto pare Ludovica Marchese si trova in una fase sottotono del suo percorso artistico intrapreso ad Amici 2022 di Maria De Filippi. Il verdetto del compito? La prova non é superata a detta di Alessandra Celentano e Ludovica Marchese finisce in un mare di lacrime.

Che la giovane allieva ballerina possa, quindi, rivelarsi nuova eliminata da Amici 2022 di Maria De Filippi? Non si esclude che alle nuove registrazioni del talent la ballerina di hip hop possa essere ancora messa in discussione, fino all’eliminazione. Intanto, a rincuorarla é Emanuel Lo, che le chiede di ritrovare se stessa.

