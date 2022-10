Amici 2022, Luigi Strangis sorprende/ “Voglio la gonna: lottare per essere”

Amici 2022, Luigi Strangis é ospite in studio: il monito di accettazione per gli allievi cantanti e ballerini

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi con il daytime pomeridiano datato 28 ottobre 2022, che vede Luigi Strangis fare visita ai concorrenti del talent. Al centro studio, dinanzi i concorrenti dello show -Amici 21-che lo consacrava lo scorso anno, come il vincitore finale , quindi, esordisce esortando gli aspiranti professionisti nel ballo e nel canto all’accettazione del sé e a inseguire il proprio sogno, nella continua ambizione volta al miglioramento del proprio talento attraverso lo studio e la forza di volontà. Quindi, il retroscena di un momento vissuto ad Amici 21 che lo ha segnato non solo dal punto di vista artistico ma anche personale: “L’anno scorso feci Padremadre (si riferisce alla cover del brano di Cesare Cremonini, ndr) e mi ha fatto capire tanto… ho iniziato a parlare con i miei genitori, prima non lo facevo”.

La musica, la sua più grande passione, si é rivelata per lui anche motivo di crescita e riscoperta personale, avvicinandolo alle sue umili origini e facendolo maturare nel rapporto con i genitori, diventato più consapevole e consolidato mentre lui raggiungeva il successo. La popolarità e i suoi effetti, come il migliorarsi del tenore di vita, in questo caso non hanno diviso Luigi dall’essenziale, gli affetti a lui più cari, ma anzi é diventata veicolo di emozioni e sentimenti, e non solo tra lui e i più vicini ma anche tra lui e i fruitori di musica. Luigi, attraverso la vetrina di Amici 21, dove tra le storiche performance ha collaborato in Se piovesse il tuo nome con il fenomeno pop del talent, LDA, ha conquistato i cuori dei telespettatori, per poi conseguire un tour estivo, si é conquistato il doppiaggio di un film ed é reduce dal rilascio dell’album Voglio la gonna, datato 14 ottobre 2022.

Al riguardo, quindi, Luigi Strangis lancia il monito volto all’accettazione: “Ho una parte femminile e non mi dà fastidio. Mi piace e basta. Tutti mi dicono che é un titolo provocatorio. ma non lo é io non devo spiegare perché…. e se esco così, nessuno dovrebbe dirmi nulla. Noi della nostra generazione combattiamo per questa cosa”.

Niveo canta la sua Scarabocchi, al cospetto di Luigi Strangis: il momento di condivisione é magico ad Amici 2022

Insomma, per Luigi Strangis vale la pena combattere per essere, in un mondo in cui regnano sovrani le apparenze e i cliché, ed essere é un’altra cosa, di sicuro più unica che rara, ed é oggi più che mai per pochi come lui. Niveo, allievo cantautore della squadra capeggiata da Lorella Cuccarini ammette, quindi, di non riuscire a portare lo smalto sulle unghie con nonchalance, proprio per la paura dei giudizi altrui, che lo prenderebbero di mira per il suo “lato femminile”. E subito dopo la performance confidenziale e promozionale di Luigi Strangis, sulle note del singolo Stai bene su tutto, segue la performance intimista preparata da Niveo e la sua canzone Scarabocchi, scritta tra le mura della sua bolla, la cameretta di casa. Un brano che parla delle paranoie che attanagliano chi vive una storia d’amore, che dovrebbe invece essere scritta e vissuta in modo spontaneo, anche a costo di “scarabocchiare”, sbagliare.

WOW alzate il volume della TV e prontissimi a cantare tutti insieme a Luigi Strangis la sua "Stai bene su tutto" 🤩🎶✨ #Amici22

Tantissime nuove esperienze per Luigi Strangis, il suo nuovo album ""Voglio la gonna" uscito il 14 ottobre e un messaggio molto importante per tutti #Amici22













