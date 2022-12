Amici 2022: Maddalena gela Mattia, é rottura?/”Non voglio perderti, ma siamo diversi”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi e Mattia Zenzola giungono al confronto

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con la puntata daytime datata 13 dicembre 2022, che vede Maddalena Svevi e Mattia Zenzola giungere ad un nuovo confronto sul loro amore finito in crisi sul nascere. Al rinnovato appuntamento TV di Amici 2022, la ballerina modern e il ballerino latinista giungono ad un confronto voluto in particolare da Mattia, rispetto all’allontanamento che si registra tra i due, nell’ultimo periodo. Mattia chiede certezze da parte di Maddalena, la quale però sente troppo stretto il peso delle incomprensioni con il latinista nella relazione intima avviatasi tra loro nella scuola, quando per lei é ora priorità assoluta impegnarsi nel percorso di studio avviato nel ballo.

“Stare insieme, provare a star con te e poi il non considerarmi più da parte tua, é pesante -dichiara Mattia Zenzola in confidenza con Maddalena Svevi, che quindi gli fa eco- non stiamo più vicini”. Ma il ballerino la corregge: “Non stiamo più, proprio insieme”. Mattia Zenzola cerca quindi chiarezza in Maddalena Svevi e la ballerina lo gela, frenando il latinista che a quanto pare si direbbe intento a ufficializzare la lovestory con lei: ” io realmente tengo a te e ti voglio tanto bene. Ma quando sto con una persona é perché sento che una persona mi completa, e ora sento che siamo troppo diversi”.

Maddalena Svevi chiede tempo a Mattia Zenzola, ad Amici 2022

Il peso delle incomprensioni con Mattia Zenzola si fa sentire molto per la ballerina, tanto da spingerla a volere una pausa di riflessione dalla relazione avviata con Zenzola, anche se lei intende mantenere i contatti con Mattia: “io ci sono, ho piacere a stare vicino a te, ma ora voglio capirmi da sola senza influenza sentimentale. Siamo ad un certo punto del percorso, devo impegnarmi”, dice lei al latinista, quasi come a lasciarlo di punto in bianco. Mattia Zenzola dissente dalla scelta di Maddalena Svevi ad Amici 2022, ma la accetta, seppur non condividendola. Per lui la ballerina non dovrebbe rinunciare alla loro frequentazione per amore della danza, perché lo studio e l’amore possono procedere insieme.

Maddalena Svevi, intanto, dal suo canto replica chiarendo che non intende chiudere ogni chance al ballerino, in amore: “Sono interessata a Mattia, ma vorrei conoscerlo anche fuori da qua”. Insomma, Maddalena chiede tempo ad Amici 2022: Mattia sarà disposto ad aspettarla? Il ballerino, nel frattempo, si lascia andare ad un duro sfogo in lacrime, in presenza della sua amata, e le immagini sembrano essere quelle di un addio tra i due ballerini: “Stavo già pensando a Natale io insieme a te. Lo sentivo che si arrivava a questo”.

