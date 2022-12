Amici 2022, Maddalena sotto accusa per l’addio a Mattia/ Gianmarco: “Lo usava per…”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi finisce nel mirino delle accuse: c’entra la lovestory con Mattia Zenzola

Prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi con il rinnovato daytime datato 16 dicembre 2022, che vede Maddalena Svevi tacciata di aver usato i sentimenti di Mattia Zenzola, da Gianmarco Petrelli e non solo. A lanciare accuse alla bionda allieva ballerina modern é in primis l’altro allievo ballerino Gianmarco, quando la fiamma di quest’ultimo nel talent, Megan Ria, gli comunica della rottura registratasi tra Mattia e Maddalena: “Eh, vabbè. Si é fatta i follower che si voleva fare e a posto… ciao ragazzetto biondo! A parte i problemi, é chiaro”. Nel frattempo il gossip di Gianmarco é saltato all’orecchio di Maddalena Svevi, che ha sbottato in un duro confronto cercato e voluto con Gianmarco Petrelli, in presenza di tutti i compagni di studio, ad Amici 2022, incluso l’ex Mattia Zenzola.

Maddalena Svevi reagisce furibonda alle accuse ad Amici 2022

“Secondo me vanno fatti proprio i cazzi nostri tutti”, sbotta la ballerina modern, e a lei replica poi, così, Gianmarco: “ci facciamo i cazzi di tutti, tutti”. Maddalena Svevi proprio non ci sta: “Il fatto mi dà fastidio”. Insomma Maddalena Svevi smentirebbe l’accusa secondo cui lei abbia usato Mattia Zenzola per aumentare il seguito di follower sui social e quindi per mero business. “Se ho un pensiero negativo su una persona non posso dirlo?”, si chiede Gianmarco, palesando che il suo pensiero sia condiviso nella classe di allievi ad Amici 2022, e spunta il nome Samuele Segreto. “Io non pensavo che le persone qui dentro avessero questo pensiero” si palesa del tutto allibita Maddalena Svevi.

Nel frattempo, non mancano le reazioni social dei telespettatori sui profili di Amici 2022, che si dicono perlopiù a favore della posizione di Gianmarco Petrelli. “Per quanto mi piaccia Mattia, é palese che lei si sia avvicinata a lui solo perché era amato fuori”, si legge tra le righe di uno dei commenti più aggreganti.

Intanto, per la quota ex talenti di Amici 21, LDA raggiunge un nuovo traguardo su TikTok.

Maddalena venuta a conoscenza delle parole di Gianmarco reagisce così #Amici22 pic.twitter.com/7pcWW57u65 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 16, 2022

