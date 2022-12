Amici 2022, Mattia e Maddalena in crisi: si lasciano? / “Devo cambiare?”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si lasciano? Il nuovo confronto

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi la coppia di fidanzati Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si dichiara in crisi. O almeno questo é stando al rinnovato appuntamento TV di Amici 2022 – il daytime datato 5 dicembre 2022 – che vede tra le novità i due ballerini modern biondi giungere ad un chiarimento sulle loro molteplici incomprensioni. I due ballerini sembrano da tempo vivere un amore a fasi alterne, tra alti e bassi, dove sono le incomprensioni a fare da padrone, e in un confronto tra i due Mattia Zenzola e Maddalena Svevi giungono al motivo alla base del loro allontanarsi l’una dall’altra. Al ballerino stanno stretti dei lati della ballerina, che lei non vorrebbe cambiare, se non per amore del ballerino, tanto che al confronto con l’amaro lei gli chiede: “Devo cambiare?”. Lui, ora, la rassicura con un “no”, che non la convincerebbe del tutto: “non sembra che sia cosí”, rimarca la ballerina allieva di Emanuel Lo. Ma nel confrontarsi con Maddalena, Mattia giunge alla conclusione che l’amore é anzitutto accettazione del sé e dell’altro, tanto che rassicura la ballerina chiedendole di non provare a cambiare pur di piacergli.

Mattia Zenzola si dichiara a Maddalena Svevi

“A parte di quando ero piccolo, per me é la prima volta che sto così vicino a una persona” quindi Mattia si spinge ad una dichiarazione, dicendosi innamorato di Maddalena – e devo comprendere che siamo diversi e ora sto capendo che voglio fare quello che serve a te”. Il ballerino non ha intenzione di tarpare le ali alla ballerina e intende sostenerla, stavolta, dandole piena fiducia e la libertà di essere nella sua totalità, come persona e ballerina. E anche se dovessero esserci nuove divergenze e o incomprensioni,non ci saranno allontanamenti: “A me non serve allontanarci” promette Mattia all’amata Maddalena. Che il nuovo confronto possa rivelarsi la salvezza della coppia di Amici 2022 dalla rottura?

Nonostante il chiarimento dei giorni scorsi, tra Mattia e Maddalena sembra esserci di nuovo qualcosa che non va… #Amici22 pic.twitter.com/CDpqqAgjbq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 5, 2022

