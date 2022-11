Amici 2022, Mattia e Maddalena si lasciano?/ “Non riesco a stare senza di te”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si confrontano sulla crisi d’amore

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV del pomeridiano di Amici 2022 di Maria De Filippi, datato 16 novembre 2022 su Canale 5, che vede Mattia Zenzola e Maddalena Svevi vivere una forte crisi d’amore. Tra i due ballerini biondi e dagli occhi colore cielo della scuola, la fiamma dell’amore comincerebbe ad affievolirsi, non a caso la ballerina chiede l’ennesimo confronto di coppia al ballerino latinista e protetto di Raimondo Todaro ad Amici 2022. A detta di lei lui non le darebbe abbastanza in amore, facendosi presente solo al momento del bisogno naturale di effusioni e attenzioni amorose. Il che, però, non é abbastanza per la costruzione di una storia d’amore che possa dare vita ad un progetto di condivisione della coppia, a detta di Maddalena Svevi.

“Mi dà fastidio una cosa di te… non ti interessi mai di quello che dico”, si fa quindi sentire in un duro confronto nella casetta dei talenti con Mattia, Maddalena, che quindi rimarca perentoria-. Mai una volta che tu mi dica ‘spiegami meglio'”. Insomma, alla ballerina comincia a stare troppo stretto che il ballerino non cerchi il dialogo in amore, con lei.

Mattia chiede scusa a Maddalena: la crisi rientra?

Una tendenza, quella del ballerino, che intaccherebbe l’autostima di donna che ha la ballerina. Ma dal suo canto Mattia Zenzola rassicura la compagna di studio, dicendosi un po’ in colpa per aver prestato poca importanza al dialogo con la danzatrice: “Sono stato chiuso per tanto tempo e sono così, ma con te mi sto aprendo piano piano”, dichiara visibilmente provato il latinista, per poi abbandonarsi alla vicinanza fisica con Maddalena. Tra i due nonostante le incomprensioni non mancano baci, carezze e sfioramenti fisici da cui trapela tutta la passione che li vincola tra loro. E, non a caso, il latinista si auspica che la subentrata crisi non sia l’inizio della fine della lovestory con Maddalena Svevi: “spero sia l’ultima volta questa (allude alla nuova lite della coppia, lui, ndr), non riesco a stare senza di te”.

Che Mattia Zenzola e Maddalena Svevi siano destinati a lasciarsi? Chissà… Nel frattempo, se per Mattia la lite é rientrata con il confronto, per Maddalena invece da parte del ballerino serve una svolta volta al dialogo della coppia, per tenere viva la fiamma dell’amore tra i due talenti.

È tempo di chiarimenti in casetta tra Mattia e Maddalena ☺️ #Amici22 pic.twitter.com/MBgxDYiHUL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 16, 2022













