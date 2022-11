Amici 2022: Mattia, Gianmarco e NDG in sfida immediata: eliminati?/ Web si divide

Amici 2022 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola, Gianmarco Petrelli e NDG puniti: la sfida immediata divide

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con la puntata domenicale datata 27 novembre 2022 che vede Mattia Zenzola, Gianmarco Petrelli e NDG finire in sfida immediata. La messa a rischio per il ballerino latinista, il ballerino modern e il cantautore nasce per effetto della questione igiene apertasi nell’ultimo periodo della scuola. Al domenicale, quando Maria De Filippi chiama la produzione del talent a fare i nomi di chi nella classe di allievi con contribuisca ai turni di pulizie previsti nella scuola, vengono indicati vari nomi, a eccezione fatta per Gianmarco Petrelli, Mattia Zenzola e NDG, anche se quest’ultimi non si palesano del tutto concordi rispetto al fatto di vedersi menzionati nella black-list dei concorrenti. In particolare Mattia dichiara impropria la scelta di dividere la classe di concorrenti ad Amici tra chi rispetta e chi invece salta i turni delle pulizie, dal momento che a suo avviso, al talent, tutti darebbero il proprio contribuito. I summenzionati tre finiscono in sfida anche perché non si sono classificati immuni da ogni rischio eliminazione possibile, non figurando ai primi tre posti nelle rispettive classifiche di canto e ballo.

Web insorge: il sentiment sul provvedimento ad Amici 2022

Ma non é tutto. Giunge quindi il momento della messa in discussione. Per il volere della punizione stabilita nel mezzo della caccia ai responsabili dal corpo docenti, ad Amici 2022, in particolare Rudy Zerbi che lo manda in sfida con il beneplacito dell’insegnante di canto Lorella Cuccarini, NDG viene sfidato dalla sfidante esterna Michelle. Ma é il cantautore di Fuori ad avere la meglio e a vincere la sfida immediata, complice il successo dell’inedito.

Il sentiment del pubblico via web é diviso. Da una parte c’é chi esulta, per la vittoria del cantautore, che ora spopola nella playlist Generazione zeta su Spotify Italia in termini di volume di ascolti in streaming tra gli inediti di Amici 2022, e chi invece contesta il verdetto. “Bravi entrambi, ma mettere come giudici i prof non mi sembra giusto”. La sfida di Mattia Zenzola vede il ballerino latinista sfidato dalla rivale esterna, Serena. Anche in questo caso a vincere é il titolare del banco nella scuola, anche se, oltre i pareri concordi dei fan dell’allievo di Raimondo Todaro, c’é chi nel web insorge a parole forti e aggreganti, menzionando l’ex allievo latinista scomparso dai radar del talent show: “Mattia non hai mai capito un ca*zo oltre a sponsorizzare rosari…attore e parac*lo…quando poi vi permette di paragonarlo a Valentin Dumitru mi sale il crimine”.

Spazio, poi, alla sfida immediata che vede Gianmarco Petrelli contrapporsi alla sfidante Ginevra. Tra gli insegnante di danza, se Emanuel Lo vita a favore del titolare e Raimondo Todaro vota a favore dell’esterno, a decretare il verdetto sarebbe Alessandra Celentano, insegnante dello sfidato. Ma la maestra di danza classica stupisce tutti, congelando la sfida! Un accadimento del tutto inaspettato, a fronte della polemica sollevata dallo stesso Gianmarco rispetto alla sfida: “Io ho sempre rispettato i turni delle pulizie, poi c’é chi nella scuola fa più del dovuto”. Che gli sfidati paghino ingiustamente per via di responsabili top-secret? Nel frattempo, la posizione di Gianmarco infiamma la polemica web e nel sentiment online emerge tra gli altri il seguente commento: “Il provvedimento doveva essere per chi non fa nulla, Gianmarco no. A meno che sia una scusa per fare entrare lo sfidante esterno… Non ha senso Gianmarco in bilico”.

