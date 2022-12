Amici 2022, Mattia lancia accuse al gruppo: “Deriso alle spalle” / Si ritira?

Amici 2022 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola vuota il sacco sulla sua crisi

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 2 dicembre 2022 che vede Mattia Zenzola in preda ad una crisi personale e artistica. L’allievo di Raimondo Todaro, a cui il maestro e mentore ha lanciato un ultimatum per cattiva condotta al talent, si lascia ora andare ad uno sfogo che suona come un’accusa di bullismo estesa al resto degli allievi, concorrenti. In confidenza con i compagni di studio ad Amici 2022, parlando degli atteggiamenti derisori di cui si sente vittima all’ordine del giorno nella scuola – in primis da parte di Ramon Agnelli, Samuele Segreto e Gianmarco Petrelli, quando é in sala prove e a lezioni di danza- quindi affronta i presunti “acerrimi nemici”.

Amici, Mattia Zenzola nella bufera/ La madre tuona su Twitter: foto emblematica e...

Nello sfogarsi Mattia ammette di sentirsi spesso “deriso alle spalle”, palesando di viversi ormai male il suo percorso di studio ad Amici 2022, quasi come a dirsi deconcentrato per via degli atteggiamenti avversi del “branco” e prossimo ad un ritiro. E sfogo suonerebbe, ai più tra i telespettatori attivi sui profili social di Amici, come una accusa di bullismo. Nel frattempo, Gianmarco Petrelli e Ramon Agnelli replicano a Mattia Zenzola.

Amici 22, Maddalena Svevi si dichiara a Mattia Zenzola/ "Non lo dico a parole, ma.."

Gianmarco Petrelli e Ramon Agnelli replicano all’accusa, ad Amici 2022

“Se dovessero esserci altre situazioni che mi riguardano mi fai un cenno, perché sbagliamo tutti” dichiara quindi Gianmarco, palesandosi dispiaciuto per degli atteggiamenti che possano aver ferito in qualche modo e inconsapevolmente Mattia, che quindi replica al primo: “e ti prego non farti influenzare, ti prego. Io oggi posso avere un rapporto con Gianmarco non con altri? . voglio altri non ti far influenzare”.

Dal suo canto Ramon Agnelli, senza arzigogoli, si difende duramente dall’accusa di Mattia, al momento del confronto: “Partendo dal presupposto che io non ti prendo in giro… non ti considero e non ti guardo…”. Ramon, anche in riferimento alla questione pulizie che ha a quanto pare compromesso i rapporti tra gli allievi, si dice indifferente alla presenza di Mattia al talent e Zenzola proprio non si capacità delle dichiarazioni di presa distanza del ballerino classico: “ma io non ho bisogno di screditare gli altri… pure il fatto di non considerarmi.. perché, cosa ti ho fatto ?’. Nello sfogarsi con Ramon Agnelli, poi, Mattia Zenzola presume che l’astio dei compagni di classe sia dovuta a una gelosia di fondo covata nei suoi riguardi, per il supporto del pubblico TV, che gli consente tra gli altri benefici di risultare ormai vincitore fisso della gara Tim.

Amici 2022, Mattia Zenzola eliminato?/ Il provvedimento di Todaro...

Mattia si sente deriso da alcuni suoi compagni e decide di confrontarsi con loro #Amici22 pic.twitter.com/UtmdZNTsIo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 2, 2022

Qualche ora dopo Gianmarco cerca un chiarimento con Mattia #Amici pic.twitter.com/VASXOp5Je2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 2, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA