Amici 2022, Mattia mette in dubbio la produzione?/ Arriva la sanzione della Celentano

Amici 2022 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola nell’occhio del ciclone: il motivo

Prosegue l’appuntamento pomeridiano di Amici 2022 (Amici 22 di Maria De Filippi) con il daytime datato 25 ottobre 2022 su Canale 5, che vede tra le novità Mattia Zenzola ricevere una sanzione nella scuola, da Alessandra Celentano. Il provvedimento disciplinare nasce per la mise indesiderata agli occhi della maestra, che Mattia ha sfoggiato in studio, alla nuova puntata domenicale, dove il ballerino non ha indossato come da regolamento i pantaloni da lei richiesti per la coreografia prevista per lui in tandem con l’allieva di Amici 22, Megan. L’allievo di Raimondo Todaro, ha indossato per il nuovo compito dei “pantaloni orrendi”, a detta della Celentano, infischiandosene altamente delle direttive della maestra, che continua a testarlo per monitorare la seconda chance di studio concessagli al talent dopo il ritiro da Amici 21 seguito ad un infortunio. Da qui, quindi, nasce la comunicazione della sanzione: il ballerino é convocato insieme a Megan, in sala prove, per ripetere l’esecuzione del compito con i pantaloni richiesti dall’insegnante. Il compito, però, viene preceduto da un duro confronto che vede protagonisti la maestra, Mattia Zenzola e Giulia della produzione di Amici 22, dove il ballerino é tacciato di dichiarare il falso, mettendo in discussione l’operato del team del talent.

Secondo la testimonianza di Giulia, Mattia sarebbe stato più volte avvisato, in primis da lei stessa, che alla puntata domenicale della discordia avrebbe dovuto indossare i pantaloni voluti dalla Celentano. Una direttiva che Mattia non avrebbe colto, se non con una controproposta avanzata indirettamente alla maestra di Amici 22, tramite Giulia, quella di indossare la sua preferenza, ovvero i suoi pantaloni. “Non ho avuto chiara la risposta alla mia proposta” dichiara il ballerino al confronto con le due interlocutrici, che in replica tacciano poi il ballerino di ripetuta inosservanza al preavviso posto in essere e di mettere inoltre in discussione il lavoro della produzione di Amici 2022.

Arriva la sanzione per Mattia Zenzola ad Amici 22

“Non puoi dire che non ti é stato detto cosa andava fatto e cosa non andava fatto. Così risulti stupidino o paracu*o”, lo bacchetta la Celentano, prima di fargli ripetere il pas de deux con Megan, questa la sensazione inferta al latinista e in aggiunta ad un tema che lo vede a rischio: “La sanzione sarà anche scrivere un tema con la traccia La sanzione. Io capiró cosa hai capito, con il tema -fa sapere la nipote del molleggiato Adriano Celentano a Mattia- e se capirò che non hai capito ogni settimana rifarai il tema finché non avrò capito che hai capito”.

Insomma, l’allievo é tenuto a dimostrare alla maestra di aver compreso il motivo alla base del provvedimento infertogli. Riuscirà il latinista a riconfermare il banco ad Amici 2022, tra le mille sfide che lo attendono, e nonostante le prove della Celentano?

