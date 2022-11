Amici 2022: Mattia Zenzola, dolce sorpresa a Maddalena Svevi/ “Con te sono me stesso”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi superano la crisi? Arriva il compleanno della ballerina e…

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 18 novembre 2022 su Canale 5, che vede Mattia Zenzola sorprendere la fidanzata Maddalena Svevi. Dopo l’ennesima crisi d’amore, sopraggiunta per la coppia di ballerini nata tra i banchi della scuola più amata dagli italiani, Mattia Zenzola sembra riuscire a trovare la giusta mediazione con Maddalena Svevi rispetto all’esigenza palesatagli dalla ballerina, che gli chiede da tempo più attenzioni e non solo vicinanza fisica. In occasione della giornata in cui ricorre il compleanno della ballerina modern, nel dettaglio, Mattia si mobilita per una sorpresa romantica dedicata alla dolce metà. Si tratta di una dedica speciale, un regalo che lui destina alla ballerina, fatta di una lettera scritta di suo pugno e contenente un messaggio di auguri di buon compleanno.

Amici 2022, Maddalena Svevi chiude con Mattia Zenzola?/ "Mi vuoi solo per coccole..."

“Oggi é un giorno importante per te, so quanto lo aspettavi ed é arrivato. Sono tanto fortunato di averti incontrata.- legge quindi visibilmente emozionato Mattia, la lettera, alla sua amata Maddalena-. Hai il potere di riuscire sempre a strapparmi un sorriso, anche quando non avresti nessun motivo per farlo”. E la dedica dalle parole dolci non finisce qui. ” Con te sto bene, con te riesco a essere me stesso. La cosa più bella. Il tuo principe”, prosegue poi la lettura del suo messaggio di auguri, gratitudine e amore, alla ballerina modern, il latinista. Insomma, l’amore tra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi sembra non affievolirsi, nonostante le incomprensioni registratesi nella scuola di Amici 2022, tra i due ballerini. La reazione di Maddalena Svevi?

Amici 2022, Mattia e Maddalena si lasciano?/ "Non riesco a stare senza di te"

Amici 2022 festeggia Maddalena Svevi e Piccolo G, ad Amici 2022

La ballerina guarda dritto negli occhi il suo amato, con uno sguardo che palesa una dolcezza immane, come sei lei abbia trovato il tesoro dei suoi sogni. Del resto cosa potrebbe desiderare di più, con la perfezione che incarna Mattia agli occhi della stragrande maggioranza dei telespettatori di Amici 2022? E non é solo tempo di party per Maddalena. Al talent, infatti, la classe di concorrenti, cantanti e ballerini, organizza un party privato per i rispettivi compleanni di Maddalena Svevi e Piccolo G. Un momento all’insegna dei festeggiamenti sfrenati, nel mezzo delle prove di canto e ballo matte e disperatissime, che coinvolgono i talenti in vista della nuova puntata domenicale del talent, Amici 2022.

Amici, "Mattia Zenzola ha rischiato di morire"/ Parla la mamma di lui

Domenica 20 novembre alle 14.00 su Canale 5 andrà in onda la decima puntata e i cantanti e i ballerini di #Amici22 si stanno impegnando al massimo! Guardate QUI le prove generali 💥 ⬇ https://t.co/BkwITcS1lO — Witty TV (@WittyTV) November 18, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA