Amici 2022, Mattia Zenzola eliminato?/ Il provvedimento di Todaro…

Amici 2022 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola convocato da Raimondo Todaro: rischia l’eliminazione?

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 1° dicembre 2022, che vede Mattia Zenzola convocato da Raimondo Todaro in sala prove. Quest’ultimo, insegnante di danza ad Amici 2022, chiama a rapporto il pupillo Mattia Zenzola, in quanto nominato dalla classe di allievi come uno dei responsabili della irrisolta questione-pulizie, esplosa nella scuola più amata dagli italiani. Ma quale provvedimento stabilisce Todaro per Mattia?

“La questione delle pulizie é la goccia che fa traboccare il vaso. Prima il problema dei pantaloni, e vuoi indossare quello che dici tu, poi la questione con l’esperto Montesso e in saletta vuoi ballare con la musica, ma io se ti dico ‘fallo senza musica’, zitto, e fallo senza musica. Ogni volta che arrivi in sala perdi 8 minuti per prepararti, hai un atteggiamento snervante – é il durissimo sfogo di Todaro, a rapporto con Mattia- per gli altri e fai sbottare le persone”, questa la chiosa nuda e cruda contro l’allievo, convocato in sala-prove. Poi, il maestro rincara la dose con Mattia: “Forse non ti fidi di me, io ti dico carne e poi fai pesce”.

La reazione di Mattia Zenzola all’ultimatum di Amici 2022

Mattia, dal suo canto, non ci sta alle parole del maestro, dal momento che non metterebbe mai in discussione la buona fede dell’insegnante, che intanto, inoltre, esorta il giovane a farsi “un esame di coscienza” in generale, rispetto ad una condotta cattiva assunta in questi mesi nella scuola. “Maestro, vado via”, quindi minaccia il ritiro da Amici 22, Mattia Zenzola. Che l’uscita dal talent di Maria De Filippi sia vicina per il ballerino latinista dagli occhi di ghiaccio non é un’ipotesi azzardata. Che Mattia possa confermare la scelta di quello che si paleserebbe come un preannunciato ritiro? Chissà.

Sulla base delle dichiarazioni di Raimondo Todaro, Mattia Zenzola si trova ora dinanzi ad un bivio: per il giovane non c’é un provvedimento disciplinare, ma un ultimatum da parte del maestro di danza: “o cambi o te ne vai a casa!”. Nel frattempo, Rudy Zerbi convoca i suoi allievi coinvolti nella querelle di Amici 2022, ovvero Tommy Dalì, Aaron Cenere e Piccolo G. E per i giovani cantautori il provvedimento disciplinare stabilito desta tra le reazioni più disparate…











