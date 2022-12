Amici 2022, Mattia Zenzola eliminato?/ L’ultimatum di Todaro: “O cambi…o…”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola rischia l’eliminazione dal talent? Umberto Gaudino lo affonda

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 6 dicembre 2022, che tra le novità vede Mattia Zenzola ricevere un ultimatum rispetto al rischio di eliminazione che corre. Convocato dalla produzione del talent, quindi, Mattia Zenzola si confronta con l’insegnante che lo ha promosso, Raimondo Todaro, e il ballerino professionista Umberto Gaudino, del talent. “Mattia perdonami, io mi devo basare su quello che vedo in sala- dichiara il latinista professionista, Umberto, mettendo così in discussione la posizione dell’allievo latinista-. Se io ti dico di mettere in pratica determinate cose tecniche e tu continui a non migliorarle per me quello é non ascoltare”.

Mattia Zenzola verso un cambiamento ad Amici 2022?

A detta di Todaro e Umberto, Mattia assumerebbe una condotta negativa nella scuola, per così dire “fai da te”, basata sulle convinzioni e consuetudini personali. Nonostante le qualità e i miglioramenti riconosciutigli da Anbeta Toromani all’ultima gara domenicale di Amici 2022, ora Mattia Zenzola si ritrova ad essere contestato da Umberto, Todaro, ma non solo. Dal suo canto il giovane ammette l’errore: “Lo so che insisto”. Ma la contestazione che gli si viene mossa contro si allarga, poi, quando Umberto sottolinea che Mattia -nel mezzo delle lezioni in sala prove- sia risultato in anticipo alle prese con il samba, e che sia solito impiegare 10 minuti solo per togliersi di dosso gli accessori, tra cui le sua iconica collana, al momento dell’inizio delle lezioni. Una condotta che non piace ad Alessandra Celentano e neanche a Emanuel Lo, che quindi sentenzia su Mattia: “Decidi se dare priorità alla danza o al personaggio”.

Quindi, giunge il tempo dell’ultimatum di Raimondo Todaro per il ballerino latinista dagli occhi di ghiaccio, tanto amato dai telespettatori di Amici 2022: “Sta a te la scelta, se essere eliminato o no”. Mattia Zenzola é chiamato a cambiare atteggiamento alle prese con le lezioni di danza, pena, in alternativa, l’eliminazione immediata dal talent su preavviso di Raimondo Todaro.

