Amici 22, Mattia Zenzola, Gianmarco Petrelli e NDG in sfida/ Il verdetto

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola, Gianmarco Petrelli e NDG in sfida per punizione: che succede nella scuola?

La nuova puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi, datata 27 novembre 2022 su Canale 5 e Mediaset infinity, vede Mattia Zenzola, Gianmarco Petrelli e NDG finire in sfida, e quindi a rischio eliminazione. Il rinnovato appuntamento TV del talent di Maria De Filippi finisce, così, per dividere l’opinione dei telespettatori attivi in rete, tra chi appoggia e chi invece contesta a gran voce la messa in discussione dei tre talenti summenzionati, come un provvedimento disciplinare stabilito dal corpo di insegnanti in seguito ad una mancata partecipazione alle pulizie previste nella scuola dei talenti, segnalata dalla classe di allievi e il resto della produzione del reality. E se NDG sembra accettare la messa in discussione seppur non condividendola, all’apparenza, Mattia riterrebbe ingiusta la caccia al responsabile delle mancate pulizie, dal momento che “più o meno contribuiscono tutti nelle faccende domestiche”. Anche lo stesso Gianmarco contesterebbe non troppo velatamente di essere nella black-list degli allievi a rischio, per cattiva condotta: “Io non appartengo alla categoria di chi fa oltre il dovere, ma il mio turno lo rispetto “. Eppure i nomi dei tre ora a rischio non vengono dati quando la classe di allievi e il resto della produzione di Amici 22, é chiamata da Maria De Filippi alla segnalazione dei salvabili da ogni possibile rischio a dispetto dei responsabili delle cattive condizioni igieniche in cui versa la casetta dei talenti. I professori sono tenuti a stabilire il provvedimento disciplinare per i responsabili, innocenti o colpevoli fino a prova contraria. Rudy Zerbi manda in sfida diretta contro la sfidante esterna Michelle, NDG, con il beneplacito della insegnante di canto di quest’ultimo, Lorella Cuccarini.

NDG vince la sfida: il destino di Gianmarco Petrelli e Mattia ad Amici 22

E il cantautore allievo di Lorella si salva, complice la travolgente esibizione dell’inedito Fuori. Per la quota ballo, poi, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano si chiedono un favore a vicenda, con il primo che chiede alla maestra di mandare in sfida il pupillo Mattia Zenzola e la seconda vede il pupillo Gianmarco Petrelli finire in sfida per il volere del collega con il suo beneplacito.

Per Gianmarco la sfida finisce per essere congelata. Il ballerino, che durante la competizione balla Insuperabile di Rkomi, viene costretto ad abbandonare lo studio. Il motivo? La condizione ad ex aequo che si palesa tra lui e la sfidante Ginevra, decretatasi con il voto di Emanuel Lo espresso a favore di Gianmarco e il voto di Todaro espresso a favore di Ginevra. Determinante sarebbe nel corpo docenti di ballo il voto della Celentano, che con la votazione palese potrebbe mandare a casa oppure salvare il pupillo. Ma alla fine, evidentemente incerta sul da farsi, strappa il suo verdetto, chiedendo tempo per meditare ancora. E Mattia Zenzola? Il ballerino latinista, come il ballerino modern Gianmarco, finisce al cospetto del giudizio del corpo docenti. Balla un jive, Blending Lights e vince la sfida di sbarramento grazie ai voti di Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Todaro, invece, si astiene dalla votazioni, correndo il rischio di perdere il pupillo, che alla fine ha la meglio. Mattia consegue anche la vittoria del contest Tim, ma Maria De Filippi blocca sul nascere la sua performance in natura di compenso, per punizione presa, vista la questione pulizie. E se da una parte i telespettatori si dicono concordi rispetto ai provvedimenti esemplari, dall’altra parte c’é chi, in rete, esprime un dissenso ritenendo la punizione delle sfide inferte, esagerata. Quale evoluzione avrà, quindi, la querelle pulizie ad Amici 22?

