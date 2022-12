Amici 2022, Mattia Zenzola in crisi per Maddalena Svevi/ “Era qualcosa di importante”

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola si sfoga sulla rottura con Maddalena Svevi

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 21 dicembre 2022 su Canale 5, che vede Mattia Zenzola in crisi per Maddalena Svevi. Quando si avvicina l’ultimo appuntamento daytime nel 2022 previsto, al talent il ballerino latinista e allievo di Raimondo Todaro appare piuttosto giù di tono, sulla scia delle posizioni non del tutto edificanti, fuori dalla Top3, che nelle ultime settimane lui registra nella classifica di ballo ad Amici 22. Il motivo della crisi del danzatore? I problemi di cuore con la ormai ex fiamma, Maddalena Svevi, la quale ha preferito chiudere il loro rapporto d’amore sul nascere, decidendo di dedicarsi anima e corpo agli studi della danza. Il ballerino accetta seppur non condividendo, la scelta della compagna di studio e per lui si fa sempre più dura l’idea di dover convivere con la ragazza che gli ha rubato il cuore. Tanto che, incalzato da Maria De Filippi sulla crisi che ora lo coinvolge, lui ammette che avrebbe preferito un Natale 2022 diverso, palesando di essersi immaginato nei festivi natalizi al fianco della bionda ballerina modern.

Mattia Zenzola non dimentica Maddalena Svevi

“Penso che lei ti vorrà bene – dichiara Maria De Filippi, nel dialogo intimista con l’allievo dagli occhi di ghiaccio, che da tempo sembra non riuscire a brillare di luce propria ad Amici 22 e che intanto replica alla conduttrice con la fiamma di una speranza-, spero mi voglia bene e non riesco a percepire questo bene ad oggi purtroppo”. Tra i due ormai ex i rapporti si direbbero interrotti bruscamente, e la De Filippi ora si chiede e chiede al ballerino come starebbe lui se tornasse a parlare a Maddalena, anche in termini di amicizia. La risposta, il ballerino latinista la dà prontamente. “non cambierebbe nulla”, dichiara visilmente amareggiato Mattia Zenzola. Insomma, il ballerino vorrebbe fare coppia fissa con la bionda ballerina con la quale ha in comune la passione per il ballo, e non essergli solo amico.

E quando la De Filippi lo esorta a trovare un modo per tornare a viversi l’esperienza di Amici 22 in serenità, accettando l’idea di non poter avere Maddalena come compagna di vita, Mattia sembra non arrendersi all’idea di non potere avere l’amata come sua fidanzata: “C’era qualcosa di importante tra di noi, lo vedevano tutti”.

La crisi personale potrebbe, intanto, costare una messa in discussione al rischio di eliminazione per il latinista, in vista del ritorno tv dalle vacanze natalizie di Amici 22, previsto a gennaio 2023.

