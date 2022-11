Amici 2022, Mattia Zenzola un disastro per Celentano/ Crolla in lacrime, eliminato?

Amici 2022 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola appare in crisi: che succede?

Si rinnova l’appuntamento di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 28 novembre 2022, che vede Mattia Zenzola finire in preda ad una dura crisi personale e artistica, tra le lacrime.

Nel rinnovato daytime pomeridiano di Amici 2022, Mattia Zenzola é chiamato al centro studio da Alessandra Celentano, per l’esecuzione di una choreo montata sulle note di Un giorno credi. Compito superato? A quanto pare la prova risulta un vero disastro. “Al di là dell’esecuzione, malissimo davvero, mi sarebbe piaciuto da lui un passo in avanti rispetto a un minimo di maturità” dichiara Alessandra Celentano, nella sua sentenza sulla performance diel latinista ad Amici 2022, e la critica poi prosegue ancora su Mattia: “ti sei concentrato sulla tecnica, ma il ballerino é un insieme di cose. C’era un corpo fluttuante nello spazio, a vuoto”.

Mattia Zenzola finisce in lacrime: il motivo

A questo punto, Mattia -risultato deludente per tecnica e interpretazione- finisce in un mare di lacrime e la conduttrice Maria De Filippi vuole comprenderne il motivo. “Non voglio piangere, trattengo tanto e sono stati giorni difficili…-spiega Mattia, finito in preda alle lacrime- ho chiesto di seguire le lezioni di danza classica private”. Insomma, da parte del latinista, nonostante il momento di congiuntura difficile, c’é tutta la voglia di migliorarsi come ballerino aprendosi alle lezioni della madre di tutte le danze, che rappresenta la Celentano. Mattia, poi, spiega di rivedersi molto nel brano su cui é montata la choreo della Celentano, che parla di rivalsa dopo momenti di crisi, in un invito a non mollare.

Che Mattia Zenzola possa rivelarsi uno dei prossimi eliminati ad Amici 2022?

