Amici 2022, Megan e Gianmarco si lasciano?/ “Non mi guardi con gli stessi occhi…”

Amici 2022 celebra il compleanno di Megan Ria, ma con Gianmarco Petrelli arriva il confronto…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 23 novembre 2022 su Canale 5, che vede Megan Ria e Gianmarco Pretelli protagonisti di un confronto sulla loro lovestory. L’occasione che i due hanno per confrontarsi sul loro rapporto maturato al talenti di Canale 5 é un momento di condivisione intimista che vede i due aspiranti ballerini professionisti dare libero sfogo ai loro sentimenti, dopo una sorpresa in sala-prove che il pupillo di Alessandra Celentano riserva alla pupilla di Raimondo Todaro, per la celebrazione del 18esimo compleanno della giovane.

“Se stiamo con gli altri, a volte, non mi guardi con gli occhi di sempre” lamenta quindi Megan Ria, al confronto con il ballerino, che di tutta risposta non lesina dichiarazioni intimiste, rassicurando la giovane sui sentimenti nutriti per lei: ” … Tutti sanno tutto…non hai capito che io come sono con te non sono quasi mai in generale… quando sono con te mostro di me un lato più vero e sincero”.

Insomma, il chiarimento di Gianmarco Petrelli con Megan Ria sembra così assumere via via i toni di una vera e propria dichiarazione d’amore alla ballerina da parte del giovane, al di là delle incomprensioni tra i due. E il ballerino, poi, prosegue la sua confidenza intimista, che sembra spegnere sul nascere i dubbi della ballerina maturati sulla loro relazione: “Io certe cose le preferisco fare nell’intimità”.

Megan Ria e Gianmarco Petrelli sull’orlo di una crisi?

Che Megan Ria e Gianmarco Petrelli possano rivelarsi sull’orlo di una crisi d’amore, ad Amici 2022? Nel frattempo, per la quota danza, inoltre, Ludovica Marchese sembra essere in preda ad una crisi personale e artistica, mentre finisce in un fiume di lacrime in seguito al fallimento del compito assegnatole da Alessandra Celentano. E oltre la competizione in corso ad Amici 2022, intanto, avanza incontrastato il successo degli ex Amici 21, LDA e Albe, con il nuovo singolo Cado, che in queste ore raggiunge un nuovo ed importante traguardo da record su YouTube Italia.

Ludovica e il compito della maestra Celentano, Megan e Gianmarco, Tommy Dali e NDG si confrontano sulle esibizioni di domenica e… Clicca qui per rivedere subito la puntata di oggi di #Amici22 ⤵ https://t.co/W0UcDC3rE9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 23, 2022













