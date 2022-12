Amici 2022, Megan Ria e Gianmarco Petrelli in crisi: il confronto/ “Te ne vai…”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Megan Ria e Gianmarco Petrelli si allontanano: che succede?

Si rinnova l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 6 dicembre 2022, che vede l’amore di Megan Ria e Gianmarco Petrelli finire in crisi, sul nascere. Tra i due allievi ballerini modern, nel mezzo dei banchi della scuola più amata dagli italiani, si é instaurata una complicità speciale, fatta di attrazione fisica e mentale, anche se nell’ultimo periodo delle incomprensioni scatenano sempre più frequentemente l’allontanamento tra i due. E proprio a fronte delle distanze che sembrano preludere ad una rottura annunciata tra loro, Megan e Gianmarco ora si ritrovano a confrontarsi sulla crisi d’amore.

AMICI 2022/ Anticipazioni registrazione puntata 11 dicembre: una ballerina eliminata. Emma Marrone ospite

“Io ti starei vicino da mattina a notte, ma ci sono momenti in cui io penso di essere troppo e voglio darti spazio” esordisce Megan, al confronto con la sua dolce metà. La ballerina italo-cubana, poi, aggiunge: ” A volte ho paura anche di disturbare”.

La ballerina comincia a sospettare che Gianmarco pensi di non interessarle abbastanza, ma lei tiene a smentire la sospettata mancanza di interesse da parte di lui: “Tu fai così, te ne vai… tutt’apposto? A volte non ci capiamo”. Insomma, Megan sconfessa di allontanarsi da Gianmarco per mancanza di interesse verso il ballerino e Petrelli replica: “Non é vero non ci capiamo, é che non siamo d’accordo, é diverso”.

Amici, sfida Spotify Generazione zeta/ Top5: LDA e Albe, Aaron, Sangiovanni, Ascanio

Megan e Gianmarco pronti a rompere i rapporti? Le anticipazioni TV di Amici 2022

Che Megan e Gianmarco siano destinati a chiudere i rapporti ad Amici 2022? Nel frattempo sale l’attesa generale nei telespettatori per la nuova puntata del talent dell’11 dicembre 2022. Per l’occasione Maria De Filippi potrebbe accogliere la richiesta del pubblico che é oggetto di contestazione nella polemica web in corso: ovvero un’ospitata degli ex Amici 21, LDA e Albe, nello studio di Amici 2022, sulla scia del successo del singolo pubblicato l’11 novembre dal duo di cantautori, Cado, che é ora tra i brani che registrano più ascolti nella playlist Generazione zeta.

LDA, debutto a Sanremo dopo Amici/ Gigi D'Alessio commosso: "Sempre più orgoglioso"

Megan e Gianmarco hanno costruito un rapporto di grande complicità, ma a volte la convivenza provoca delle incomprensioni e… #Amici22 pic.twitter.com/E6cVQxSA7R — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 6, 2022

















© RIPRODUZIONE RISERVATA