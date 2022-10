Amici 2022, NDG sbotta su Rudy Zerbi: “Vaffa*”/ Eliminato? Il video lo inchioda e..

Amici 2022 di Maria De Filippi, NDG supera il limite con Rudy Zerbi: il filmato svela la mancanza di rispetto

Prosegue l’appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il nuovo daytime del talent datato 25 ottobre 2022, che su Canale 5 vede NDG protagonista di una situazione compromettente, peraltro incastrato da un video che mostra Rudy Zerbi. Il filmato in questione, che inchioda l’allievo cantautore di Lorella Cuccarini vede, nel dettaglio, NDG lasciarsi andare ad un linguaggio colorito, in replica ad una critica del talentscout Rudy Zerbi, il quale tiene a mostrare le immagini compromettenti a tutta la classe dei concorrenti di Amici 2022.

“Quando arrivavo primo niente, nessun complimento…-esordisce Ndg nel video compromettente, nel mezzo della puntata domenicale di Amici 22, in replica a Rudy Zerbi che gli ha mosso contro una critica-, stavolta mi dà del il ‘vocalist’, ma vaffa*!. Ma quale vocalist”. Immagini che fanno accapponare la pelle al resto degli allievi, che quindi temono il peggio per NDG, che consisterebbe nel rischio di un provvedimento e la possibile eliminazione dal talent per il giovane. E Rudy Zerbi aumenta il calibro su Ndg, dandogli del finto perbenista che gli darebbe del lei solo per formalità e non per rispetto e stima: ” Tra l’altro noto che dai del ‘tu’ quando mi dici ‘vaffa’”. “Era in generale” si giustifica l’allievo, con il prof che rincara la dose del rimprovero: “Rivediamolo, ma non era in generale”.

Amici 22, Rudy Zerbi invita i concorrenti alla verità

Ma il rimprovero, che invita NDG al rispetto del corpo docenti di Amici 22, vuole essere anche un invito generale alla verità, esteso a tutti i concorrenti e aspiranti artisti: “Parlando a tutti, il gioco della verità vale in primis per alcuni -esplicita Rudy Zerbi di Amici 22- invito tutti a rendersi conto che noi lo sappiamo cosa dite e fate e che più cercate di apparire perbene e più siete imbarazzanti, quando poi viene fuori la vostra verità nel parlare e nel cantare”. Il monito quindi é: “Coerenza. Se siete veri sarete apprezzati, se siete tarocchi non interessate a nessuno”.

Dopodiché, Lorella Cuccarini convoca Ndg per un confronto, dove la maestra invita l’allievo protetto a tenere conto delle critiche per mettere in atto un miglioramento personale e artistico. “Non era un vaffa* rivolto a lui” si giustifica ancora NDG rispetto all’affaire Rudy Zerbi, e Lorella Cuccarini replica al giovane: “Io, sulla tua buona fede, ci credo, ma é uno sbaglio che richiede delle scuse. Non puoi fermarti alle critiche”. Che il percorso di NDG, ad Amici 22, sia ora a rischio, per l’accaduto con il talentscout?

