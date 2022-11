Amici 2022, NDG ultimo nel canto in classifica/ Eliminato? Il verdetto Cuccarini é..

Amici 2022 di Maria De Filippi, NDG finisce ultimo in classifica: la messa in discussione del banco

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 2 novembre 2022 e in onda su Canale 5, che vede Nunzio Di Girolamo in arte NDG vivere un momento di crisi personale e artistica. Il cantautore arruolato nel team capeggiato da Lorella Cuccarini é finito all’ultimo posto nella rinnovata consuetudinaria classifica domenicale, che nella puntata del 30 ottobre 2022 veniva stilata dal giudice esterno e ospite al talent, Tommaso Paradiso. Chiaramente, come é ormai risaputo, gli ultimi classificati nell’ordine di gradimento domenicale, che si rinnova di volta in volta ad Amici 2022 sia nel ballo che nel canto, finiscono in una messa in discussione e al cospetto della commissione interna della scuola, formata dai professori del talent, che sono chiamati periodicamente a confermare o no i talenti. Stavolta, quindi, tocca a NDG dover confermare la maglia di allievo cantautore, per il banco di studio ad Amici 2022.

Lorella Cuccarini riconferma NDG ad Amici 2022

Per l’occasione, il giovane viene convocato in sala prove dalla maestra e mentore di canto, Lorella Cuccarini. E in occasione del confronto con l’insegnante, quindi, NDG ammette di viversi piuttosto male la messa in discussione del suo talento, dal momento che gli starebbe troppo stretto il fatto di essere finito ultimo in classifica per due settimane di fila e unitamente al resto dei risultati non edificanti, registrati nell’ultimo periodo: “La cosa che mi fa stare più male é questa percezione del down. In queste due settimane sento che sto smarrendo la via”. Tuttavia, Lorella Cuccarini esorta l’allievo a non focalizzare l’attenzione sul risultato negativo e a concentrarsi sul percorso di studio in generale, al fine di assicurarsi una crescita ad Amici 2022: ” Tu non stai smarrendo la via. Devi essere più centrato in quello che fai. Tu vuoi vivere di musica? Devi spingere l’acceleratore. Lo fai questo lavoro per me?”. Nel frattempo, NDG viene riconfermato al suo banco di canto di Amici 2022, dopo aver eseguito una travolgente esibizione in sala-prove sulle note di “I see Fire”: “Dammi un motivo per restare qua, tra le fiamme di questa città…I see fire”, canta NDG. E la Cuccarini lo riconferma: “Qui c’era l’emozione”.

NDG è arrivato ultimo in classifica nella gara di canto per la seconda volta consecutiva ed è pronto a sostenere l’esame per la riconferma della maglia! Merita di continuare il suo percorso nella scuola di #Amici22? pic.twitter.com/vgPPI8I9ej — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 2, 2022

Riuscirà il cantautore a farsi valere nella scuola di Maria De Filippi?

