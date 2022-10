Amici 2022, NDG ultimo nella classifica canto/ Il gesto di Nek scatena la polemica

Amici 2022 di Maria De Filippi, NDG é al centro di una polemica su Nek

Amici 22 (Amici 2022) di Maria De Filippi torna a intrattenere il pubblico TV di Canale 5 con la nuova puntata domenicale che vede NDG al centro di una polemica esplosa su Nek. Il motivo del contenzioso? Il cantante allievo di Lorella Cuccarini nella celebre scuola di Canale 5, Nunzio De Girolamo in arte NDG, ha ricevuto un abbraccio da parte di Nek, giudice della gara cover domenicale e ospite in studio ad Amici, dopo essere stato travolto dalle critiche sulla sua performance. E il gesto del giudice é finito per diventare un nuovo caso ad Amici 22.

La performance della cover di Ndg non é piaciuta a Nek, secondo cui l’allievo cantante avrebbe cantato per se stesso sul palco e non per trasmettere un’emozione al pubblico. Insomma, l’allievo sarebbe stato un po’ “selfish” sul palco, assumendo un’intenzione vocale egoista, una critica poi supportata in pieno dall’altro insegnante di canto competitor del team di Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi. Il che ha annichilito NDG, tanto che il giovane si é palesato sofferente, non appena tornato al suo banco di canto, messo in discussione peraltro dall’ultimo posto nella classifica di canto domenicale stilata da Nek. Ed é a questo punto che Nek si é sentito in dovere di sostenere il giovane, con un abbraccio rincuorante, che é ora al centro di una polemica web esplosa su Amici 2022.

“Maria, posso abbracciare NDG? Lo vedo un po’ in down”, ha così tentato di confortare NDG, prima dell’abbraccio della discordia che ora divide l’opinione del web. NDG sembra aver apprezzato il gesto del giudice , ma i telespettatori non vedono di buon occhio che ad Amici 2022 si mantengano le distanze anti- coronavirus solo in determinati casi. Se a Nek é stato consentito di accorciare le distanze antivirus con l’abbraccio, con il beneplacito di Maria De Filippi, lo stesso non accade da tempo nella scuola tra gli allievi e i professionisti di Amici. In particolare in occasione dei passi a due tra allievi e i ballerini del corpo di ballo, dove ai tempi COVID viene usato nella scuola tv il plexiglass.

Il web insorge sul caso Nek di Amici 22

“Ma secondo quale criterio Nek può abbracciare NDG, ma Mattia non può ballare con Francesca Tocca senza quel plexiglass”, si legge non a caso tra i messaggi critici del web su Amici 2022. E a infiammare la polemica in corso su Amici 22, sono poi altri messaggi web di eco, come quest’ultimo: “NDG può abbracciare Nek ma non sia mai che fanno ballare i ballerini con i professionisti senza plexiglass”. Insomma, il pubblico TV taccerebbe l’abbraccio di Nek a NDG come una discriminazione, dal momento che al giudice ospite é a quanto pare stato dato il consenso di accorciare le distanze interpersonali, nonostante le regole antivirus vigenti in trasmissione. Che il cantante di Laura Non c’é e la produzione di Amici 2022 possa replicare alle contestazioni in corso?













