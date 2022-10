Amici 2022: Niveo, Andre e Tommy Dali in sfida/ Eliminati? Rudy Zerbi piange

Amici 22 di Maria De Filippi: Tommy Dali affronta più di una sfida, tra gli sfidati anche Niveo e Andre

Il rinnovato daytime settimanale di Amici 22, si apre il 17 ottobre 2022 su Canale 5 con gli effetti della puntata domenicale del talent, datata 16 ottobre 2022, che vede Niveo, Andre e Tommy Dali chiamati alle rispettive sfide che li attende (Asia ha perso la sfida per il banco). Il cantautore Niveo si aggiudica la vittoria della sfida e può quindi confermarsi il banco per lui nella scuola di Amici 2022. Giudice della sfida ad eliminazione é Carlo Di Francesco. Una sfida che non é visibile nella messa in onda domenicale, bensì viene trasmessa nel daytime pomeridiano di Amici 2022 in partenza il 17 ottobre 2022. A condurre questo frangente TV, al posto di Maria De Filippi, é Lorella Cuccarini. Per l’occasione Niveo canta A Te di Jovanotti e il suo inedito, intitolato Scarabocchi. Di Francesco gli riconosce un buon livello staging, senza nascondere che il giovane debba ancora crescere.

Andre si vede, invece, graziato per la nuova puntata, dal momento che la sua sfida viene posticipata a nuova data da destinarsi.

Tommy Dali sostiene la sfida che lo vedeva schierato contro lo sfidante esterno Liner, voluta dall’insegnante avversa Arisa, e la vince. Si esibisce sulle note di Let her go con delle barre scritte di suo pugno e su quelle del suo inedito, Male. Il giudice Carlo Di Francesco lo premia, perché lui é a fuoco, convincente. Ma la sua maglia é ancora a rischio.

Arisa sostiene che nel suo inedito lui sbagli a ripetersi nella medesima strofa due volte e che debba ancora farsi valere come autore, nonostante lui dimostri di avere del talento da scrittore oltre ad avere un timbro vocale definito e riconoscibile. E il suo stesso professore lo mette di nuovo a rischio, alle prese con una nuova sfida.

Rudy Zerbi chiama l’allievo di Amici 22 Tommy al centro studio, davanti alla commissione: vuole che l’allievo di Amici 2022 si misuri con una cover. É Michele Bravi a decidere le sue sorti, a margine di una cover del brano Il diario degli errori, un singolo sanremese del giudice. Il risultato ad Amici 2022? Stupefacente. Michele Bravi ringrazia Tommy Dali per aver prestato la voce a Il diario degli errori: “Grazie per aver capito la mia canzone”. Ma non solo.

Rudy Zerbi si commuove durante la prova del suo pupillo, finendo in lacrime, nello studio di Amici 22. Un dettaglio che anticipa la conferma della maglia a Tommy, da parte di Zerbi. “Rudy piange!”, prova a sdrammatizzare la conduttrice Maria De Filippi al termine della cover struggente, che consacra Tommy come una giovane promessa di Amici 22 nell’industria musicale con alle spalle la collab in cui lui fa da featuring per Rkomi, nel singolo Solo con me.

Tommy Dali ha riconsegnato la maglia al prof Rudy Zerbi e per lui è arrivato il momento di interpretare “Il diario degli errori”! Quale sarà il giudizio di Michele Bravi? #Amici22 pic.twitter.com/fuuzU3iJhq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 16, 2022















