Amici 2022: Niveo e Asia ultimi in classifica, eliminati?/ Aperto il televoto

Amici 2022 di Maria De Filippi, NDG e Asia Bigolin a rischio eliminazione: il cantante conferma la maglia e..

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano in onda il 24 ottobre 2022 su Canale 5, che vede NDG e Asia Bigolin a rischio eliminazione. I due allievi sono coinvolti in una situazione di rischio, in quanto finiti ultimi nelle rispettive classifiche domenicali della categoria di appartenenza, canto e ballo, giudicate da Nek e Kledi Kadiu( ospiti in studio alla puntata del 23 ottobre 2022 di Amici 22). Ma quali sono le sorti che attendono NDG e Asia Bigolin?

Nunzio Di Girolamo in arte NDG é chiamato dalla sua mentore e insegnante di canto, Lorella Cuccarini, ad esibirsi sulle note dell’inedito Fuori, per la conferma del banco. L’esibizione é convincente e la maestra riconferma ad Amici 22 la sua scommessa, per cui l’allievo prosegue la sua corsa al talent. Questo, nonostante le critiche che il giovane ha ricevuto da Nek alla consuetudinaria gara cover domenicale.

Asia Bigolin a rischio eliminazione: si riapre il televoto per il banco del pubblico

E Asia Bigolin? La ballerina, rimasta orfana dell’insegnante Raimondo Todaro che l’ha sostituita nel suo team con Claudia Bentrovato, reduce dall’assegnazione del banco del pubblico -ovvero la novità del regolamento di Amici 22- é ora messa di nuovo a rischio: si apre, quindi, un nuovo televoto su di lei, che chiama i telespettatori a votare se confermarle o no il banco del pubblico, dopo il suo ultimo posto riscontrato nella classifica di Kledi Kadiu. Il verdetto sarà reso noto in occasione del daytime in onda martedì prossimo. Nel frattempo, Asia Bigolin si lascia andare ad uno sfogo con la compagna di studio ad Amici 2022, Ludovica Marchese, palesando di non aver ballato al meglio al cospetto di Kledi Kadiu, storico volto di Amici: “Non sentivo la padronanza del corpo”. E Ludovica la conforta: ” alcune cose le hai fatte meglio in prova, ma la parte più importante é proprio l’evoluzione del percorso”. Insomma, Ludovica esorta Asia a non abbattersi dopo il momento buio e a rialzarsi. Al pubblico, ora, spetta l’ardua sentenza.

NDG è arrivato ultimo nella gara cover giudicata da Nek e per lui è arrivato il momento di cantare il suo inedito “Fuori”! Merita di continuare il suo percorso nella scuola di #Amici22? pic.twitter.com/qfrc3FoKaS — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 24, 2022

Vuoi che Asia rimanga nella scuola? Puoi votare tramite SMS al numero 477.000.1 indicando SÌ o NO, tramite APP WittyTV, APP Mediaset Infinity, tramite sito web https://t.co/zUOEGWVXaG o tramite smart TV abilitate #Amici22 pic.twitter.com/XrfhktrJg5 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 24, 2022













