Amici 2022, Niveo e NDG eliminati?/ Lorella Cuccarini sceglie le sorti

Amici 2022 di Maria De Filippi, arriva il provvedimento per Niveo e Ndg: la lettera di Lorella Cuccarini

Mentre si avvicina il nuovo appuntamento domenicale di Amici 2022, previsto per il 4 dicembre 2022, NDG e Niveo ricevono una dura comunicazione da parte di Lorella Cuccarini. Così come trapela da un video fornito in esclusiva sul sito di streaming online Wittytv, l’insegnante di canto Lorella Cuccarini redarguisce i suoi pupilli, Niveo e NDG, a fronte della questione pulizie esplosa al talent show. Al di là del successo dei rispettivi inediti di Niveo e NDG, Scarabocchi e Fuori – il primo vince lo special contest di Radio Zeta e il secondo spopola in termini di stream nella playlist Generazione zeta su Spotify Italia, con LDA & ALBE– la Cuccarini boccia i due allievi cantautori. Questo, per cattiva condotta, rispetto alle responsabilità che ha la classe di concorrenti cantanti e ballerini circa l’insufficiente partecipazione ai turni di pulizie per il cattivo stato di igiene in cui versa la scuola di Canale 5.

Lorella Cuccarini sospende la maglia ai pupilli: NDG e Niveo eliminati?

“Vi scrivo questa lettera con rammarico -esordisce tra le righe della sua lettera destinata ai pupilli, Niveo e Ndg-. Amici non é solo un programma TV che coltiva talenti, ma una scuola di vita”. Nella missiva della “più amata dagli italiani”, poi si legge che per un artista e/o aspirante tale “la stima duratura del pubblico va conquistata con serietà e sudore”. “In questo mestiere -nel fare arte- vince chi dura nel tempo e serve anche disciplina”, ragion per cui la conclusione dell’insegnante é che, a fronte di “un comportamento in casetta non esemplare” dei ragazzi, é giusto sospendere la maglia di titolare del banco ad Amici 2022, agli allievi. Solo nella puntata domenicale, Lorella deciderà se restituire o meno il conferimento del banco ai ragazzi e se i due potranno prendere parte alla consuetudinaria gara di canto. Inoltre, comincia intanto l’ordine di tre turni di pulizie giornalieri, disposto per Niveo e NDG, su richiesta della Cuccarini. Che succederà ad Amici 2022? Che Niveo e NDG siano a rischio eliminazione?

⚠ ESCLUSIVO: La prof Cuccarini ha una comunicazione per NDG e Niveo dopo il loro comportamento, come avranno reagito i cantanti di #Amici22 e cosa accadrà? Cliccate qui per scoprirlo 😮 https://t.co/FOTr64VibQ — Witty TV (@WittyTV) December 2, 2022

