Amici 2022: Niveo e Rita amore é a rischio?/ Finiti nel mirino dei prof..

Amici 2022 di Maria De Filippi, Niveo e Rita: l’amore TV é ad ostacoli

Per i telespettatori di Canale 5 possono dirsi la prima coppia di Amici 2022 di Maria De Filippi (Amici 22), Niveo e Rita Danza, anche se l’amore si starebbe rivelando un percorso ad ostacoli per i due concorrenti ammessi al talent. Il primo é un aspirante cantautore, toscano, e allievo protetto dell’insegnante di canto Lorella Cuccarini: lo pseudonimo é Niveo, in quanto “bianco”, per un’evidenza fisica: i capelli bianchi alla giovane età. La seconda, Rita Pompili in arte Rita Danza, é una ballerina veneta di danza classica promossa da Alessandra Celentano, e nella scuola si é appena resa protagonista della rivelazione dei suoi disturbi. I due giovani artisti, a poche settimane di distanza dal debutto ad Amici 21 segnato a settembre 2022, si abbandonano ad una serie di effusioni amorose, sotto i riflettori della casetta degli aspiranti artisti, lasciando intendere che sia sbocciato il primo amore della nuova edizione del talent di Canale 5. Tra sguardi languidi, baci e carezze che si scambiano anche sul letto, incuranti dell’occhio pubblico, sembrano volersi vivere un sentimento incondizionato, anche se a quanto pare ci sarebbe qualcuno pronto a rendersi ostacolo del loro amore ad Amici 21, come sottolinea Nuovo TV, il giornale diretto da Riccardo Signoretti.

“Non lo vedo trasparente” , é la sentenza dell’altro insegnate di canto ad Amici 21, Rudy Zerbi, che taccia Niveo di volersi accalappiare con ogni mezzo il consenso dei più giovani, la generazione zeta, con una condotta al talent studiata ad hoc per il consenso, la visibilità e il business, a discapito della verità, in musica. Di conseguenza, viene facile dedurre dalla teoria del talentscout, che Niveo al secolo Marco Fasano potrebbe anche voler strumentalizzare la vicinanza a Rita per il consenso popolare, nella corsa per il montepremi finale di Amici 22. Ma sarà proprio così?

Rita Danza e Niveo, oltre le critiche: cosa rischiano ad Amici 22?

Nel daytime pomeridiano di Amici 2022, la ballerina intanto svela per la prima volta, in TV, di soffrire il peso delle critiche per la condizione che nasconde e si ritrova a vivere all’ordine del giorno. Quella combattuta alle prese con i disordini della dislessia, la discalculia e la disgrafia. Una confidenza fatta tra le lacrime nella celebre scuola, dove Niveo rappresenta per lei “la mia cura”. Ma poco prima della sofferta rivelazione, ad Amici 2022, é pesata su di lei la contestazione della maestra e mentore Alessandra Celentano, che ancora ignara dei disturbi ha tacciato l’allieva di limitare gli studi volti al miglioramento nella danza, sprecando tempo utile in amoreggiamenti con Niveo: “A me sembra che passi tutto il giorno con Niveo, vorrei capire dove è andato a finire il tuo amore per la danza… lo te lo dico o tu cambi e ti impegni oppure te ne vai a casa”. Nel frattempo, al nuovo appuntamento daytime di Amici 2022, Niveo risulta sconfitto al concorso indetto per la produzione di un inedito, che lo vedeva schierato contro Piccolo G e Cricca.

Riusciranno Niveo e Rita a farsi valere come talenti e a difendere il loro amore, nella scuola di Amici? L’eliminazione per i due neo piccioncini (anche Nunzio e Cosmary di Amici 21 vuotano il sacco) potrebbe essere dietro l’angolo. Anche se alla scorsa edizione del talent, Amici 21, al di là del loro amore e i detrattori Albe e Serena Carella si vedevano promossi entrambi alla finale. E lo stesso potrebbe ripetersi con Niveo e Rita, che sembrano i protagonisti di un nuovo romanzo d’appendice, ad Amici 22.













