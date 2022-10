Amici 2022: Niveo in sfida, eliminato?/ Cuccarini attacca Zerbi: “Respingo le accuse”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Niveo sfida Fabio e Carlo Di Francesco sentenzia

Prosegue il consutudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi con il daytime datato 17 ottobre 2022, che vede Niveo affrontare la sfida che lo attende contro lo sfidante esterno Fabio (Tommy ha vinto la sfida, ndr). A volerla é Rudy Zerbi, che taccia l’allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 22 di mancata genuinità nel suo operato nella scuola, in quanto intento ad accalappiare con ogni mezzo il consenso della generazione zeta e quindi dei ragazzini, unitamente ad una promessa di freschezza disattesa del giovane talento cantautore. La sfida é giudicata da Carlo Di Francesco, ospite in studio, che al termine delle prove che vedono contrapporsi Niveo e Fabio, decreta la vittoria del primo, seppur con riserva. A detta del giudice Niveo, che per la sfida schiera una performance dell’inedito Scarabocchi di cui é autore e la cover di A te di Jovanotti, non é ancora un talento a fuoco, in quanto non definito. Tuttavia l’allievo di Lorella Cuccarini é colui, tra gli sfidanti, che per attitudini al talent vince la sfida di Amici 2022.

Lorella Cuccarini rispedisce le accuse a Rudy Zerbi su Niveo

Al termine della sfida, presentata in via del tutto eccezionale da Lorella Cuccarini in sostituzione della conduttrice Maria De Filippi, l’insegnante di canto rispedisce a Rudy Zerbi le accuse a Niveo: “Quando lo tacci di non genuinità devi presentare delle evidenze…rispedisco il processo alle intenzioni al mittente”. Insomma, Lorella Cuccarini crede fermamente nell’allievo che ha promosso per il banco di studio nel canto ad Amici 2022 di Maria De Filippi e lo difende a spada tratta dalle accuse del collega insegnante competitor. Tuttavia, Lorella Cuccarini tiene a sottolineare a Niveo l’importanza del giudizio critico lanciato da Carlo Di Francesco in occasione della sfida. L’insegnate vorrà, quindi, fare tesoro del giudizio del giudice, per lavorare con Niveo sui buchi da colmare.

