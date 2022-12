Amici 2022, Niveo vince il contest Radio Zeta/ Vola al concerto di Capodanno…

Amici 2022 di Maria De Filippi premia Niveo: il verdetto dello special & contest di Radio Zeta

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022, la nuova puntata domenicale del talent vede Niveo volare al Capodanno di Rtl.102 t e Radio Zeta. Come anticipato da Superguida TV e Amici news della nuova puntata domenicale del talent datata 4 dicembre 2022, l’allievo cantautore di Lorella Cuccarini, Niveo, risulta il vincitore dello special & contest di Radio Zeta aperto tra gli inediti del talent sul sito del gruppo radiofonico di appartenenza, Rtl.102 5 play. Al vincitore del contest viene conferito il premio in natura di partecipazione al live evento di Capodanno 2023 organizzato da Radio Zeta e Rtl102.5 all’Arena di Verona, con una set-list ricca di ospiti speciali.

Per Niveo, cantautore di Scarabocchi, quindi si fa strada nuova e importante novità nella carriera artistica al debutto, ad Amici 2022. Questo, nonostante l’allievo cantautore risulti ultimo nella nuova classifica stilata da Il volo per la consuetudinaria gara di canto aperta tra i cantanti concorrenti ad Amici 2022.

Gli altri premi conferiti al domenicale di Amici 2022 di Maria De Filippi

Tra gli altri premi conferiti in puntata, ad Amici 2022, Mattia Zenzola, allievo ballerino latinista di Raimondo Todaro, si aggiudica ancora una volta il titolo di vincitore della gara Tim. Mentre, Wax, allievo cantautore di Arisa, ritira il titolo di vincitore della gara Oreo challenge.

Nel frattempo, nell’attesa di scoprire la line-up dei concorrenti ufficiali di Sanremo 2023 il popolo del web indica a grande richiesta l’ex Amici 21, LDA, tra i papabili concorrenti Big della 73esima edizione del Festival della Canzone italiana. Solo in occasione dell’edizione delle 13:30 del Tg1 in onda su Rai Uno, é prevista l’ufficializzazione dei concorrenti ufficiali del grande evento ligure , che decreterà la canzone italiana dell’anno 2023 e la cui messa in onda é prevista dal 7 all’11 febbraio 2023, chiaramente su RaiUno.

