Amici 2022, Niveo vince la gara inediti di Radio Zeta/ Batte Aaron e Piccolo G

Amici 2022 di Maria De Filippi, Niveo vince il nuovo Special & contest di Radio Zeta

Si fa sempre più infuocata la competizione di Amici 2022 di Maria De Filippi, nel circuito canto, che decreta Niveo vincitore del rinnovato Special & contest di Radio Zeta sul sito del network radiofonico, Rtl 102.5. Niveo, cantautore allievo di Lorella Cuccarini e fidanzato e possibile tale di Rita Danza ad Amici 2022 risulta il trionfatore al contest radiofonico, che lo vedeva schierato contro i due temibili competitor di Amici 2022, Aaron Cenere con l’inedito Universale e Piccolo G con Più mia. A vincere la gara inediti é, quindi, Niveo con l’inedito Scarabocchi, contro ogni aspettativa dei rispettivi fandom di Aaron e Piccolo G. Dopo essere risultato a più riprese ultimo alla gara di canto aggiornatasi alle puntate domenicale di Amici 2022, quindi, Niveo si aggiudica una prima e importante vittoria e rivincita, nella competizione di canto al talent di Canale 5. Intanto, lo Special & contest radiofonico di Radio Zeta indetto sul sito RTL 102.5 tra gli inediti di Amici 2022 si rinnova e vede tra loro contrapporsi al nuovo girone Cricca e Federica Andreani, con i rispettivi inediti in uscita, Supereroi e Meno sola. Chi si aggiudicherà la vittoria del rinnovato contest extra-Amici 2022?

Per scoprire di più, non ci resta che continuare a seguire gli appuntamenti TV di Amici di Maria De Filippi. Nel frattempo, al talent show di Canale 5, si rilevano anche altre novità. Maddalena Svevi e Piccolo G affrontano e superano i compiti tanto temuti del corpo docenti, Samuele Segreto si lascia andare ad una dichiarazione d’amore a Elena D’Amario. Ma non é tutto. Sulla piattaforma di streaming online, Spotify Italia, la playlist Generazione zeta accoglie gli ex Amici 21 LDA e Albe, l’ex Amici 20, Sangiovanni, e l’allievo di Amici 2022, Wax, ai vertici, con i rispettivi singoli Cado, Fluo e Turista per sempre. Insomma, a dispetto delle critiche, il talent di Maria De Filippi dimostra di saper sfornare talenti amati e influenti .

