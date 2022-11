Amici 2022, parte la gara inediti RTL.102.5/ Chi vince tra Aaron, Niveo e Piccolo G

Amici 2022 di Maria De Filippi, si rinnova la gara inediti di Radio Zeta su RTL.102.5 play: si sfidano Aaron Cenere, Niveo e Piccolo G

Si accende la competizione nella corsa al montepremi di Amici 2022 di Maria De Filippi, con la gara tra Aaron Cenere, Niveo e Piccolo G, aperta on air Radio Zeta e sul sito RTL.102.5 play. Dopo la prima gara radiofonica inediti indetta ad Amici 2022, tra i competitor Tommy Dali con Male, Ndg con Fuori e Wax con Turista per sempre e la vittoria del primo, il network radiofonico RTL.102.5 apre la seconda sfida, o meglio riapre lo “Special & contest” titolato “Amici inediti”, tra Aaron Cenere con l’inedito Universale, Piccolo G con Più mia e Niveo con Scarabocchi.

Il rinnovato contest radiofonico chiama i fruitori di musica ad esprimere una preferenza tra i tre inediti competitor, la cui data di rilascio sulle piattaforme digitali musicali é previsto per il 15 novembre 2022. Gli inediti di Amici 2022, che concorrono per il contest indetto sul portale web RTL.102.5 play, entrano a far parte della playlist in rotazione radiofonica on air Radio Zeta, la radiovisione del gruppo RTL.102.5 che abbraccia generazioni diverse e principalmente rappresenta la scelta radiofonica dei radioascoltatori più giovani, e quindi la “Generazione zeta”.

Dopo i brani Male di Tommy Dali, Fuori di Ndg e Turista per sempre di Wax, quindi, altri tre inediti di Amici 2022 debuttano -a partire dalle 18:00 del 13 novembre 2022- on air Radio Zeta, per lo “Special & contest” aperto alle preferenze dei radioascoltatori su RTL.102.5.

Tommy Dali é il primo vincitore del contest di Radio Zeta extra-Amici 2022

E ad annunciare la vittoria di Tommy Dali conseguita al primo contest, é stata la speaker radiofonica Federica Gentile, in occasione della puntata domenicale dello scorso 13 novembre, dallo studio del talent di Canale 5: “Abbiamo fatto il contest su RTL 102.5 Play dei brani della scorsa settimana. Sono stati tutta la settimana in rotazione su Radio Zeta. Abbiamo ricevuto migliaia e migliaia di preferenza, ma c’è stato un testa a testa fra i brani. Quello che ha ricevuto maggiori preferenze è stato il brano di Tommy Dali”.

E al termine di una prima fase di “Special & contest” infuocati tra gli inediti di Amici 2022, “ci sarà un girone fra i vincitori di ogni settimana”.

Intanto, nella nuova puntata domenicale di Amici 2022, prevista nello slot TV pomeridiano su Canale 5 per il 20 dicembre 2022, si scoprirà quindi la nuova preferenza espressa dai radioascoltatori.

DAL 15 NOVEMBRE gli inediti di Aaron, Niveo e Piccolo G saranno disponibilI su tutte le piattaforme digitali! #amici22

Aaron “Universale” https://t.co/8ScLGMG9IW

Niveo “Scarabocchi” https://t.co/UkBhEwvYRP

Piccolo G “Più mia” https://t.co/BU2FoFOP3Z pic.twitter.com/jmBAvkBYx6 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 13, 2022













