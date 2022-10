Amici 2022, Piccolo G e Andre contro Tommy Dali/ “Come si spiega il suo successo?”

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G e Andre criticano Tommy Dali

Si rinnova l’appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 18 ottobre 2022, che vede Piccolo G e Andre registrare una confidenza critica sul conto dei colleghi compagni di studio, in particolare Tommy Dali. Quest’ultimo, cantautore e allievo protetto di Rudy Zerbi ad Amici 2022, vanta il consenso di pubblico e critica, tanto che oltre a registrare un esorbitante volume di follower su Instagram, con alle spalle una collaborazione con Rkomi, riceve abitualmente i consensi dei giudici esterni che si presentano alle consuetudinarie gare cover ad Amici 22. Cosa che sembra turbare non poco i compagni di studio di Tommy Dali, Piccolo G e Andre, stando alla confidenza di quest’ultimi al vetriolo.

Tommy Dali replicherà alle critiche di Amici 22?

“Ma tu come ti spieghi tutto questo grande successo che sta avendo Tommy?” -incalza Andre, Piccolo G, e pronta é la replica del primo: ” Ma a me non arriva neanche più di tanto, sinceramente”. “Però ai giudici sembra arrivare – prosegue Piccolo G, a cui fa così eco Andre: ” A livello vocale ha una voce un po’ stridula”. Ma non é tutto. Perché poi arriva la dura sentenza di Piccolo G sulla scrittura relativa di Tommy Dali: “Quando si parla di scrittura autoreferenziale , che su un pezzo se parli dei tuoi problemi ci sta, ma poi alla lunga la tua musica diventa quella dei tuoi problemi”. Insomma, a detta di Piccolo G e Andre, Tommy Dali non meriterebbe affatto il banco di studio nel canto ad Amici 22. Che sia davvero così? Nel frattempo, i telespettatori attivi nel web difendono a spada tratta Tommy Dali, dalle critiche dei compagni di studio avversi ad Amici 2022. “Ma Andre, che parla male di tutti, crede che sia lui il migliore di tutti quest’anno?”, scrive sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi, un utente attivo, che difende a spada tratta Tommy Dali.

Come reagirà il cantante di Male, alle critiche dei compagni avversi?

