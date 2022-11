Amici 2022, Piccolo G e Maddalena superano il compito?/ “Ci vuole faccia tosta…”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi esegue il compito di Alessandra Celentano

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 21 novembre 2022, che vede Maddalena Svevi e Piccolo G sostenere i nuovi compiti. Messi in discussione rispettivamente dall’insegnante di ballo Alessandra Celentano e l’insegnante di canto Arisa, la ballerina e il cantautore sono chiamati ad esibirsi al centro studio. Maddalena esegue una choreo di danza modern per il volere di Alessandra Celentano, che seppur reputando la pupilla di Emanuel Lo femminile e di talento decide di mettere quest’ultima alla prova sul palco, con con i tacchi e un outfit aderente e sfrontato. “Sei dinamica e femminile ma mi chiedo come mai non ti abbiano messo alla prova in altro”, é la messa in discussione della Celentano sferrata contro il team di Emanuel Lo, rivolta direttamente alla ballerina a mezzo lettera. Il compito sulle note di Feedback di Janet Jackson é superato?

Piccolo G é chiamato al compito di Arisa, ad Amici 2022

Al termine della prova, Emanuel Lo e Alessandra Celentano trovano un punto d’incontro: entrambi sostengono cioè che Maddalena possa fare e dare di più nella danza, con la maestra di danza classica che sentenzia: “Ci vuole un po’ più di faccia tosta, ma la prova é superata”.

Il momento del compito al centro studio arriva anche per Piccolo G, chiamato ad esibirsi sulle note di Volevo un gatto nero, come voluto da Arisa. Il cantautore accetta la prova e al termine della stessa, risulta convincente ricevendo i complimenti del suo insegnante Rudy Zerbi. Il compito é quindi superato anche per il cantante. Quest’ultimo debutta in queste ore nella playlist attiva su Spotify Italia, Generazione Zeta, che raccoglie le canzoni più ascoltate del momento dalla Gen Z e vede in testa l’altro concorrente di Amici 2022, Wax.













