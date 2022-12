Amici 2022, Piccolo G fa colpo con Acquario/ Zef lo produce e…

Amici 2022 di Maria De Filippi, Piccolo G riceve la produzione di Zef per Acquario

Prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 16 dicembre 2022, che vede Piccolo G ricevere la promozione del super producer, Zef. Giunto terzo classificato nella rinnovata classifica di canto stilata dalle giudici Emma Marrone e Rebecca Staffelli di Radio 105, nella puntata domenicale di Amici 21 datata 11 dicembre 2022, Piccolo G ottiene ora il responso alla candidatura dell’inedito avanzata ai super produttori della musica mainstream del momento. Acquario, questo il titolo dell’inedito che é valso a Piccolo G il il titolo di terzo classificato tra i talenti nel canto, ad Amici 2022, ottiene la produzione di Zef!

LDA, TikTok lo premia tra i cantanti più seguiti/ É l'unico ex Amici 21 in Top-list

Così come lo stesso produttore rende noto in un videomessaggio, che viene mostrato a Piccolo G dall’insegnante di quest’ultimo, al talent, Rudy Zerbi. “Vediamo se qualcuno ha deciso o no di produrlo- introduce quindi il messaggio di Zef, il talentscout..- volevo farti i complimenti per Acquario, ho deciso di produrlo e ci lavorerò”. Piccolo G, dopo essersi promesso di crescere al talent, anche dal punto di vista personale, tirando fuori il Giovanni che é dentro di lui, incurante delle critiche anche sull’aspetto fisico, in primis rispetto alla evidenza fisica della sua bassa statura, si dice oggi al settimo cielo: “Grazie mille, non vedo l’ora di sentire quello che ne verrà fuori. Sto sudando e sto andando in iperventilazione”. Al settimo cielo si dichiara anche il talentscout, Rudy Zerbi.

Amici 2022, Angelina Mango promossa da Vasco Rossi/ Il gesto del rocker e le reazioni

Le reazioni al traguardo di Piccolo G

E non mancano le reazioni social entusiaste dei telespettatori, sui profili social di Amici 2022, alla notizia che vede Acquario di Piccolo G promosso per la produzione di un singolo. Ma di cosa parla il brano? “É tutto da rifare con te… noi siamo dolci nel sale”, canta nel refrain di Acquario, Piccolo G, che incalzato da Zerbi sul senso della canzone poi spiega di cosa parla la stessa. Il preannunciato singolo parla di un amore filtrato dal vetro di un Acquario, quindi un amore che non é vissuto alla luce del sole, né in balia delle onde del mare della quotidianità. Un amore per certi versi clandestino, che vive sotto una campana di vetro.

Amici 2022, Raimondo Todaro sfida Ramon Agnelli: "Non esci dal tuo..." / Eliminato?

Nel frattempo, Piccolo G vive una nuova crisi d’amore con Federica Andreani, ad Amici 2022…

Una bellissima notizia per Piccolo G: il suo inedito “Acquario” sarà prodotto da Zef! 🙌✨🎶 #Amici22 pic.twitter.com/9fIcymadkI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 16, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA