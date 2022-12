Amici 2022: Piccolo G in lacrime, web si commuove/ Cos’è successo?

Amici 2022 di Maria De Filippi, Piccolo G si dichiara in crisi dopo il provvedimento

Prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 e intanto Piccolo G si lascia andare ad uno sfogo in lacrime, in quanto commosso al pensiero dei genitori. Al rinnovato daytime del talent, trasmesso su Canale 5 in chiaro tv e in streaming online su Mediaset infinity il 2 dicembre e che lo chiama a provare tra gli altri un brano per cui la vocal coach lo esorta a ispirarsi alla figura dei genitori, il cantautore allievo di Rudy Zerbi, Piccolo G, non riesce a trattenere la commozione, palesandosi in crisi, sotto certi aspetti.

“Mamma mia che tortura questo pezzo- dichiara con il trucco sciolto nel viso dalle lacrime-, mi mette alla prova”. A questo punto, incalzato sulla crisi dalla coach ad Amici 2022, Piccolo G si svela in un fiume di lacrime tra felicità e nostalgia di casa: “Mi sto accorgendo qui dentro di quanto mi hanno dato e di quanto poco fosse materia, eppure pesa molto di più. Una cosa bellissima. Sono fortunato e dovessi sprecare questa fortuna mi arrabbierei”. Il riferimento é all’educazione impartitagli dai genitori, fatta in particolare di cura e amore per il bello, le cose semplici e la cultura: “Mi hanno dato modo di concentrarmi su quello che vale. La bellezza i valori, e pensavo fosse scontato…ma non lo é”, aggiunge il giovane. La confessione commossa di Piccolo G é travolgente per gli appassionati telespettatori attivi sui profili social di Amici 2022 di Maria De Filippi.

Piccolo G si vede ora alle prese con il provvedimento disciplinare per cui é tenuto a restare senza contatti telefonici, fatta eccezione per le chiamate ai familiari, per effetto della spinosa questione dei turni di pulizie che ha diviso il gruppo di concorrenti ad Amici 2022 in più fazioni tra loro contrapposte. In particolare, Mattia Zenzola lancia ora delle dure accuse al gruppo…













