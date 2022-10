Amici 2022, Piccolo G, Niveo e Cricca: sfida/ Chi vince l’inedito prodotto

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G, Niveo e Cricca si sfidano per la produzione di un inedito

Torna il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 24 ottobre 2022 su Canale 5, che vede Piccolo G, Niveo e Cricca contendersi la produzione di un inedito. La sfida viene giudicata dal giudice esterno di Amici 2022 e ospite in studio, Fede dei 2nd Roof, e vede i tre allievi cantanti concorrenti del talent presentare al pubblico, al cospetto dell’esperto, i rispettivi inediti per la produzione di uno solo brano, da realizzarsi con un noto producer.

Amici 2022: Rudy Zerbi balla con Arisa, scatta il bacio?/ Maria De Filippi "ma guarda che stronz*!"

Convincenti sono le esibizioni di Cricca e Niveo sulle note rispettive dei singoli “Se mi guardi così” e “Scarabocchi”, ma alla fine é l’inedito di Piccolo G, ad avere la meglio. L’ospite ad Amici 2022, dal suo canto, ammette di essere rimasto soggiogato dall’inedito di Piccolo G: “Tre canzoni bellissime, tutte diverse tra loro …complimenti, ma per gusto dico Più mia di Piccolo G. Complimenti a tutte e tre, ma piú sentito e più versatile é il pezzo di Piccolo G”. In settimana, quindi, il protetto allievo di Rudy Zerbi può avere modo e occasione di un confronto con un producer, a cui presentare il suo inedito e l’esperta potrà confermare o meno la disponibilità alla produzione del pezzo per il rilascio di un singolo .

Gerry Scotti a Rudy Zerbi "Hai solo l'occhio lungo…"/ Poi il ballo "hot" sul tavolo

Amici 2022, NDG e Asia eliminati?

Nel frattempo, gli allievi risultati ultimi nelle rispettive classifiche di canto e ballo alla nuova puntata domenicale, NDG e Asia, sono chiamati al centro studio per sostenere la sfida di sbarramento aperta a conferma della maglia di titolare del banco di studio ad Amici 22 di Maria De Filippi. Che i due concorrenti possano rivelarsi eliminati? Solo il verdetto delle due prove stabilirà le sorti che attendono i due giovani talenti di Amici 2022.













© RIPRODUZIONE RISERVATA